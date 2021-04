Глянец возвращается в печать

О возобновлении регулярного выпуска в России печатной версии журнала Hello! «Ведомостям» сообщил представитель издания. Первый после годичного перерыва номер Hello! вышел 15 апреля тиражом 105 000 экземпляров, редакция планирует выпускать журнал ежеквартально, рассказала директор по маркетингу Hello! Евгения Головко. Приглашенным главным редактором номера стала Светлана Бондарчук, возглавлявшая журнал на протяжении почти 15 лет до его закрытия в марте 2020 г. Тогда издававшая журнал Forward Media Group Полины Дерипаски закрыла печатную версию, не найдя покупателя на убыточный актив.