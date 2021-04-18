Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Глянец возвращается в печать

Вслед за Men’s Health и «Вокруг света» выпуск печатной версии в России возобновил и журнал Hello!
Тимур Бордюг
Печатная пресса стала одним из наиболее пострадавших в пандемию секторов рекламного рынка /PIXABAY

О возобновлении регулярного выпуска в России печатной версии журнала Hello! «Ведомостям» сообщил представитель издания. Первый после годичного перерыва номер Hello! вышел 15 апреля тиражом 105 000 экземпляров, редакция планирует выпускать журнал ежеквартально, рассказала директор по маркетингу Hello! Евгения Головко. Приглашенным главным редактором номера стала Светлана Бондарчук, возглавлявшая журнал на протяжении почти 15 лет до его закрытия в марте 2020 г. Тогда издававшая журнал Forward Media Group Полины Дерипаски закрыла печатную версию, не найдя покупателя на убыточный актив.

В России Hello! выходил c 2004 г. По данным Mediascope, в декабре 2019 г. – апреле 2020 г. аудитория одного номера Hello! составляла 328 200 человек, или 0,5% населения России в возрасте старше 16 лет. Средняя посещаемость сайта hello.ru в I квартале 2021 г. – 3,5 млн уникальных пользователей ежемесячно, по данным Google Analytics.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных