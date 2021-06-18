Экосистемы потеснили прежних лидеров рейтинга рекламодателей

Экосистемы потеснили прежних лидеров рейтинга рекламодателейПандемия привела к масштабным изменениям на рынке рекламы
Заметные изменения произошли в топ-10 рекламодателей в год пандемии. Традиционные лидеры прошлых лет – производители товаров массового спроса (FMCG) – уступили позиции компаниям из финансового и технологического секторов. На первой строчке, которую в 2019 г. занимала компания PepsiCo, в 2020 г. расположился «Сбер» с бюджетом 7,9 млрд руб., посчитало профильное СМИ о рекламе Sostav.
2-е место у МТС с бюджетом 6,4 млрд руб. В 2019 г. оператор занимал четвертую позицию с 4,3 млрд руб. Сразу на семь позиций улучшила свой результат Tele2: компания поднялась с 11-й строки на четвертую, ее рекламный бюджет оценивается в 5,6 млрд руб. С 18-го на 10-е место переместился «Тинькофф банк» (входит в TCS Group) с бюджетом 4,2 млрд руб.
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