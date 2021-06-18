Экосистемы потеснили прежних лидеров рейтинга рекламодателей

2-е место у МТС с бюджетом 6,4 млрд руб. В 2019 г. оператор занимал четвертую позицию с 4,3 млрд руб. Сразу на семь позиций улучшила свой результат Tele2: компания поднялась с 11-й строки на четвертую, ее рекламный бюджет оценивается в 5,6 млрд руб. С 18-го на 10-е место переместился «Тинькофф банк» (входит в TCS Group) с бюджетом 4,2 млрд руб.