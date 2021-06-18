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Экосистемы потеснили прежних лидеров рейтинга рекламодателей

Пандемия привела к масштабным изменениям на рынке рекламы
Тимур Бордюг
Крупнейшие рекламодатели в пандемию почти на четверть увеличили бюджеты на рекламу /ТАСС

Заметные изменения произошли в топ-10 рекламодателей в год пандемии. Традиционные лидеры прошлых лет – производители товаров массового спроса (FMCG) – уступили позиции компаниям из финансового и технологического секторов. На первой строчке, которую в 2019 г. занимала компания PepsiCo, в 2020 г. расположился «Сбер» с бюджетом 7,9 млрд руб., посчитало профильное СМИ о рекламе Sostav.

2-е место у МТС с бюджетом 6,4 млрд руб. В 2019 г. оператор занимал четвертую позицию с 4,3 млрд руб. Сразу на семь позиций улучшила свой результат Tele2: компания поднялась с 11-й строки на четвертую, ее рекламный бюджет оценивается в 5,6 млрд руб. С 18-го на 10-е место переместился «Тинькофф банк» (входит в TCS Group) с бюджетом 4,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных