Зачем мастера вирусного контента из BuzzFeed идут на биржу

10 лет назад будущее BuzzFeed казалось безоблачным. Долгое время это был сайт с фото котиков и статьями про «10 главных ошибок на свидании». Но с 2012 г. стартап стал развивать новостной бизнес, через несколько лет в ходе раунда инвестиций привлек те самые $200 млн от NBCUniversal от Comcast Corp., а в 2016 г. – еще столько же. Часть денег пошла на усиление новостного направления. В июне этого года сайт получил свою первую Пулитцеровскую премию за серию статей о притеснениях китайскими властями уйгуров. Но получается, что инвесторов это не очень впечатлило, если сейчас вернуться к оценке бизнеса в $1,5 млрд удастся, только присоединив Complex.