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«Дочка» Russ Outdoor требует у столичной мэрии контракт на пять лет

Через арбитражный суд
Тимур Бордюг
Размер платежей «Омис’92» по договору, заключенному до торгов 2013 г., может существенно отличаться от того, что платят другие операторы /Максим Стулов / Ведомости

В новом иске «Омис’92» потребовала у департамента СМИ и рекламы продлить договор до июня 2026 г., следует из определения судьи Арбитражного суда Москвы Екатерины Коноваловой от 25 июня этого года, размещенного в картотеке арбитражных дел. Коновалова отказалась принять исковое заявление «Омис’92». После того как компания подала иск вторично, он попал к судье Евгении Вагановой, которая назначила судебное заседание на 28 июля. Текст иска в картотеке арбитражных дел пока отсутствует.

«Омис’92» остается единственным участником столичного рынка, который нашел способ в течение многих лет обходить ст. 19 закона «О рекламе». Закон обязывает городские и муниципальные власти заключать договоры на установку и эксплуатацию наружной рекламы только на торгах. Но «Омис’92» не участвовала в торгах 2013–2014 гг., на которых разыгрывалась вся наружная реклама в Москве: незадолго до их проведения город решил выдать компании пятилетние разрешения на установку, рассказывал в интервью «Ведомостям» исполнительный директор группы Russ Outdoor Роберт Мирзоян. По данным «СПАРК-Интерфакса», с конца 2009 г. владельцем «Омис’92» стало ООО «Фокус медиа групп», контроль в котором принадлежал Мирзояну и его брату Левону. В 2016–2019 гг. братья провели серию M&A-сделок на рынке наружной рекламы, объединив в одну группу компании Russ Outdoor, «Вера-Олимп» и «Лайса». С 2017 г. «Омис`92» принадлежит ЗАО «Олимп», которое позже вошло в группу Russ Outdoor.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных