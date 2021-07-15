«Дочка» Russ Outdoor требует у столичной мэрии контракт на пять лет

«Омис’92» остается единственным участником столичного рынка, который нашел способ в течение многих лет обходить ст. 19 закона «О рекламе». Закон обязывает городские и муниципальные власти заключать договоры на установку и эксплуатацию наружной рекламы только на торгах. Но «Омис’92» не участвовала в торгах 2013–2014 гг., на которых разыгрывалась вся наружная реклама в Москве: незадолго до их проведения город решил выдать компании пятилетние разрешения на установку, рассказывал в интервью «Ведомостям» исполнительный директор группы Russ Outdoor Роберт Мирзоян. По данным «СПАРК-Интерфакса», с конца 2009 г. владельцем «Омис’92» стало ООО «Фокус медиа групп», контроль в котором принадлежал Мирзояну и его брату Левону. В 2016–2019 гг. братья провели серию M&A-сделок на рынке наружной рекламы, объединив в одну группу компании Russ Outdoor, «Вера-Олимп» и «Лайса». С 2017 г. «Омис`92» принадлежит ЗАО «Олимп», которое позже вошло в группу Russ Outdoor.