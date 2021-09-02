Суд в США впервые рассмотрит жалобу российского правообладателя к YouTube

Суд в США впервые рассмотрит жалобу российского правообладателя к YouTubeИздательство АСТ обвиняет видеохостинг в создании дискриминационных условий
Суд Северного округа штата Калифорния 26 августа принял к рассмотрению обращение российского издательства АСТ к YouTube и владельцу этого видеохостинга – компании Google, следует из материалов на сайте самого суда. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» Максим Рябыко, член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы АСТ). Суд в США впервые присоединил российского правообладателя к коллективному иску к YouTube и Google, отметил Рябыко.
Другие истцы – американский композитор, лауреат «Грэмми» Мария Шнайдер и компания из Вайоминга Uniglobe Entertainment, которой принадлежат эксклюзивные права на фильмы «Пять свадеб» и «Американизация Шелли», следует из текста иска (с копией документа ознакомились «Ведомости»). YouTube, как утверждается в иске, предоставляет «на дискриминационной основе» доступ к Content ID только крупным правообладателям. Эта технология распознает пиратский контент по цифровому отпечатку. При загрузке файла на платформу происходит его автоматическое сравнение с легальными копиями. И если характеристики файла совпадают – пользователь не сможет разместить его на YouTube. Правообладатели, не имеющие доступа к Content ID, должны подавать через веб-форму или по почте уведомления об удалении с YouTube для каждого видео. Кроме того, идентификация по цифровому отпечатку не позволяет повторно размещать ранее удаленный контент.