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Суд в США впервые рассмотрит жалобу российского правообладателя к YouTube

Издательство АСТ обвиняет видеохостинг в создании дискриминационных условий
Мария Истомина
Предметом разбирательства в суде США со стороны АСТ стало размещение на YouTube нелегальных копий аудиокниг, в числе которых бестселлер «Зулейха открывает глаза» /Максим Стулов / Ведомости

Суд Северного округа штата Калифорния 26 августа принял к рассмотрению обращение российского издательства АСТ к YouTube и владельцу этого видеохостинга – компании Google, следует из материалов на сайте самого суда. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» Максим Рябыко, член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы АСТ). Суд в США впервые присоединил российского правообладателя к коллективному иску к YouTube и Google, отметил Рябыко.

Другие истцы – американский композитор, лауреат «Грэмми» Мария Шнайдер и компания из Вайоминга Uniglobe Entertainment, которой принадлежат эксклюзивные права на фильмы «Пять свадеб» и «Американизация Шелли», следует из текста иска (с копией документа ознакомились «Ведомости»). YouTube, как утверждается в иске, предоставляет «на дискриминационной основе» доступ к Content ID только крупным правообладателям. Эта технология распознает пиратский контент по цифровому отпечатку. При загрузке файла на платформу происходит его автоматическое сравнение с легальными копиями. И если характеристики файла совпадают – пользователь не сможет разместить его на YouTube. Правообладатели, не имеющие доступа к Content ID, должны подавать через веб-форму или по почте уведомления об удалении с YouTube для каждого видео. Кроме того, идентификация по цифровому отпечатку не позволяет повторно размещать ранее удаленный контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных