Суд в США впервые рассмотрит жалобу российского правообладателя к YouTube

Другие истцы – американский композитор, лауреат «Грэмми» Мария Шнайдер и компания из Вайоминга Uniglobe Entertainment, которой принадлежат эксклюзивные права на фильмы «Пять свадеб» и «Американизация Шелли», следует из текста иска (с копией документа ознакомились «Ведомости»). YouTube, как утверждается в иске, предоставляет «на дискриминационной основе» доступ к Content ID только крупным правообладателям. Эта технология распознает пиратский контент по цифровому отпечатку. При загрузке файла на платформу происходит его автоматическое сравнение с легальными копиями. И если характеристики файла совпадают – пользователь не сможет разместить его на YouTube. Правообладатели, не имеющие доступа к Content ID, должны подавать через веб-форму или по почте уведомления об удалении с YouTube для каждого видео. Кроме того, идентификация по цифровому отпечатку не позволяет повторно размещать ранее удаленный контент.