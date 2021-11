В реестр СМИ-иностранных агентов предложили включить The Bell

Ионов, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, еще 22 сентября обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. Он ссылался на то, что The Bell был основан Елизаветой Осетинской в 2017 г. после обучения по программе для журналистов в Стэнфордском университете, а управляющей компанией The Bell является американское юрлицо Polestar Digital Ventures Inc., которое, по словам Ионова, получало средства от иностранных компаний.