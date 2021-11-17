В реестр СМИ-иностранных агентов предложили включить The Bell

Если The Bell все же внесут в перечень СМИ-иноагентов, это может повлечь за собой отток рекламодателей, многие могут отказаться от размещения рекламы в СМИ, которое признано иноагентом и должно маркироваться соответствующим образом, считает Александра Губанкова, юрист юридической компании ЭБР. Такому СМИ будет сложнее привлекать и новых рекламодателей из-за того, что распространение его материалов в других медиа при его попадании в реестр также будет обязательно сопровождаться маркировкой о том, что оно иноагент, и от этого его цитируемость может снизиться, добавляет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Несмотря на то что присвоение редакции этого статуса не влечет за собой закрытия издания, его функционирование в прежнем статусе подвергается «большому сомнению», резюмировал юрист.