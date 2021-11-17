В реестр СМИ-иностранных агентов предложили включить The Bell

В реестр СМИ-иностранных агентов предложили включить The BellЕсли такое решение примут, это будет грозить оттоком рекламодателей
Генеральная прокуратура направила в Минюст материалы об итогах проверки издания The Bell на предмет выявления в его деятельности признаков СМИ-иноагента. Об этом ТАСС рассказал общественник Александр Ионов, по заявлению которого была начата проверка. «Мне пришел ответ из прокуратуры, из которого следует, что по моему заявлению в отношении The Bell начата проверка, материалы которой переданы в Минюст для принятия решения о признании этого СМИ иноагентом», – сказал ТАСС Ионов.
Ионов не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». В Минюсте на момент подготовки материала не ответили на вопрос о том, получили ли они материалы из надзорного ведомства и в какие сроки отреагируют на них. Главный редактор The Bell Ирина Малкова отказалась от комментариев.
Ионов, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, еще 22 сентября обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. Он ссылался на то, что The Bell был основан Елизаветой Осетинской в 2017 г. после обучения по программе для журналистов в Стэнфордском университете, а управляющей компанией The Bell является американское юрлицо Polestar Digital Ventures Inc., которое, по словам Ионова, получало средства от иностранных компаний.
В заявлении Ионова упомянута компания Polestar Digital Ventures Inc., которая получала финансирование от американской Investigative Studios Inc. Это частная компания, которая была занята в производстве и продюсировании двух фильмов, снимавшихся в 2017–2018 гг. для платформ HBO и Amazon, поясняла на своей странице в Facebook Осетинская. По ее словам, сотрудничество Polestar Digital Ventures с Investigative Studios заключалось в организации для этих фильмов интервью с российскими официальными лицами, комментаторами и участниками событий. Управляющая компания The Bell, по словам Осетинской, в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования.
В апреле именно по заявлению Ионова СМИ, выполняющим функции иностранного агента, была признана «Медуза». Позже Ионов требовал признать иноагентами издание «Важные истории», а также его главного редактора Романа Анина, что и было сделано. Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 95 позиций. 77 граждан и организаций включены туда за 2021 г.
Если The Bell все же внесут в перечень СМИ-иноагентов, это может повлечь за собой отток рекламодателей, многие могут отказаться от размещения рекламы в СМИ, которое признано иноагентом и должно маркироваться соответствующим образом, считает Александра Губанкова, юрист юридической компании ЭБР. Такому СМИ будет сложнее привлекать и новых рекламодателей из-за того, что распространение его материалов в других медиа при его попадании в реестр также будет обязательно сопровождаться маркировкой о том, что оно иноагент, и от этого его цитируемость может снизиться, добавляет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Несмотря на то что присвоение редакции этого статуса не влечет за собой закрытия издания, его функционирование в прежнем статусе подвергается «большому сомнению», резюмировал юрист.
За распространение материалов без соответствующей маркировки редакцию могут оштрафовать на сумму до 100 000 руб., а ее сотрудников – на сумму до 50 000 руб., добавил юрист. Он также не исключил наступления и уголовной ответственности для сотрудников издания в случае повторного нарушения (отсутствие маркировки): в этом случае речь может идти о лишении свободы от 2 до 6 лет, добавил он.
21 октября на заседании клуба «Валдай» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом нобелевской премии мира, попросил президента вместе с руководителями СМИ обсудить законодательство об иностранных агентах. Владимир Путин ответил, что массовой записи в соответствующий реестр не происходит. Деньги, которые СМИ получают из-за рубежа, «должны быть окрашены», подчеркнул президент. Но с тем, что на «размытые критерии» законодательства об иностранных агентах нужно посмотреть, президент согласился.
СЖР и президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее направили свои предложения в Госдуму, сообщал 16 ноября «Коммерсантъ». Например, СЖР и СПЧ предложили признавать иноагентами только после предупреждения. Кроме того, по словам собеседника «Ведомостей» в СПЧ, предлагается также не считать получением средств из-за рубежа вручение иностранных премий, подарков или участие в пресс-турах. Также необходимо проработать механизм выхода из реестра СМИ-иноагентов, добавил собеседник. «Но о конкретных поправках в законодательство речь пока не идет», – уточнил он.