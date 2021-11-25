Видеосервис Megogo запустит робота-антиматерщинника

Видеосервис Megogo запустит робота-антиматерщинникаОн будет выявлять в сериалах и фильмах мат, сцены курения, распития алкоголя, а также секса и насилия
Megogo нашел способ для быстрого распознавания запрещенного законом контента, рассказал «Ведомостям» гендиректор этого видеосервиса Виктор Чеканов. В течение месяца компания запустит программу-робота. В основе робота – многозадачная нейронная сеть. Она, как уточнил Чеканов, будет распознавать четыре группы нецензурных слов из списка Роскомнадзора и производные от них, а также сцены курения, употребления алкоголя, секс, а в перспективе – сцены насилия.
Задача робота – проанализировать библиотеку Megogo, которая сегодня состоит из 35 000 тайтлов и более чем 700 000 единиц контента (учитываются в том числе все эпизоды сериалов, доступных на видеосервисе), говорит Чеканов: «Запуск робота – превентивная мера, цель – выявить контент с матом и указанными сценами, чтобы устранить возможные нарушения: запикать или проставить маркировку «18+».