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Видеосервис Megogo запустит робота-антиматерщинника

Он будет выявлять в сериалах и фильмах мат, сцены курения, распития алкоголя, а также секса и насилия
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Megogo нашел способ для быстрого распознавания запрещенного законом контента, рассказал «Ведомостям» гендиректор этого видеосервиса Виктор Чеканов. В течение месяца компания запустит программу-робота. В основе робота – многозадачная нейронная сеть. Она, как уточнил Чеканов, будет распознавать четыре группы нецензурных слов из списка Роскомнадзора и производные от них, а также сцены курения, употребления алкоголя, секс, а в перспективе – сцены насилия.

Задача робота – проанализировать библиотеку Megogo, которая сегодня состоит из 35 000 тайтлов и более чем 700 000 единиц контента (учитываются в том числе все эпизоды сериалов, доступных на видеосервисе), говорит Чеканов: «Запуск робота – превентивная мера, цель – выявить контент с матом и указанными сценами, чтобы устранить возможные нарушения: запикать или проставить маркировку «18+».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных