Видеосервис Megogo запустит робота-антиматерщинника

Megogo нашел способ для быстрого распознавания запрещенного законом контента, рассказал «Ведомостям» гендиректор этого видеосервиса Виктор Чеканов. В течение месяца компания запустит программу-робота. В основе робота – многозадачная нейронная сеть. Она, как уточнил Чеканов, будет распознавать четыре группы нецензурных слов из списка Роскомнадзора и производные от них, а также сцены курения, употребления алкоголя, секс, а в перспективе – сцены насилия.