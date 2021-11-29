ЕЭК выявила дискриминацию «Яндексом» конкурентов

В результате проведенного расследования антимонопольный орган ЕАЭС пришел к выводам о наличии у «Яндекса» доминирующего положения на рынке услуг рекламы в поисковой выдаче на территории России. Также экспертами ЕЭК были выявлены «признаки нарушений» «Яндексом» правил конкуренции. Эти нарушения, как следует из документа, выражаются, во-первых, в создании преимущественных условий показа информации о собственных сервисах с использованием обогащенных ответов (так называемых «колдунщиков» – это виджеты и текстовая информация на странице с результатами поиска. – «Ведомости»).