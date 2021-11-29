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ЕЭК выявила дискриминацию «Яндексом» конкурентов

За это нарушение компании уже грозит штраф в России в размере более 4 млрд рублей
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завершил расследование практики дискриминации бизнеса со стороны цифровых экосистем, следует из текста определения, вынесенного по итогам расследования. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил директор департамента Алексей Сушкевич. ЕЭК – регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Решения комиссии обязательны для исполнения в государствах – членах ЕАЭС.

В результате проведенного расследования антимонопольный орган ЕАЭС пришел к выводам о наличии у «Яндекса» доминирующего положения на рынке услуг рекламы в поисковой выдаче на территории России. Также экспертами ЕЭК были выявлены «признаки нарушений» «Яндексом» правил конкуренции. Эти нарушения, как следует из документа, выражаются, во-первых, в создании преимущественных условий показа информации о собственных сервисах с использованием обогащенных ответов (так называемых «колдунщиков» – это виджеты и текстовая информация на странице с результатами поиска. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных