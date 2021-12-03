«Сбер» запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы

Новый продавец рекламы будет называться «Сберселлер», он запущен на базе агентства «Индекс 20», которое ранее продавало рекламу на всех ресурсах Rambler&Co (Okko, Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com и др.). Селлер «Сбера» будет продавать размещения на всех медианосителях экосистемы «Сбера», включая «Сбермаркет», «Сберзвук», «Сбереаптеку», SberDevices, и других активах экосистемы, рассказал «Ведомостям» представитель «Сберинтертейнмента», в рамках которого будет работать новый селлер рекламы. Еще одним доступным для участников рынка рекламоносителем могут стать банкоматы «Сбера», это обсуждается, подтвердили два источника, знакомых с запуском селлера. В перспективе новая структура также планирует предлагать размещение рекламы и другим интернет-платформам. «В ближайшее время сейлз-хаус планирует объявить о старте сотрудничества с некоторыми партнерами с фокусом на видео, которые не конкурируют с активами «Сбера», – добавил представитель компании, не назвав конкретных потенциальных партнеров.