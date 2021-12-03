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«Сбер» запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы

Селлер будет продавать размещения на площадках экосистемы банка, включая, возможно, экраны банкоматов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
«Сбер» запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы / Евгений Разумный / Ведомости

«Сбер» создает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы на основе массива данных пользователей своей экосистемы – в частности, Okko, СМИ Rambler&Co, «Сбермаркета» и др., рассказали «Ведомостям» два источника, близких к «Сберу» и Rambler&Co, которую банк консолидировал в прошлом году. Информацию о запуске единого селлера «Ведомостям» подтвердил представитель «Сберинтертеймента» – дочерней компании «Сбера», развивающей развлекательные и рекламные активы в экосистеме банка.

Новый продавец рекламы будет называться «Сберселлер», он запущен на базе агентства «Индекс 20», которое ранее продавало рекламу на всех ресурсах Rambler&Co (Okko, Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com и др.). Селлер «Сбера» будет продавать размещения на всех медианосителях экосистемы «Сбера», включая «Сбермаркет», «Сберзвук», «Сбереаптеку», SberDevices, и других активах экосистемы, рассказал «Ведомостям» представитель «Сберинтертейнмента», в рамках которого будет работать новый селлер рекламы. Еще одним доступным для участников рынка рекламоносителем могут стать банкоматы «Сбера», это обсуждается, подтвердили два источника, знакомых с запуском селлера. В перспективе новая структура также планирует предлагать размещение рекламы и другим интернет-платформам. «В ближайшее время сейлз-хаус планирует объявить о старте сотрудничества с некоторыми партнерами с фокусом на видео, которые не конкурируют с активами «Сбера», – добавил представитель компании, не назвав конкретных потенциальных партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных