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С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова добивается компенсации за «Прекрасное далеко»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Фильм «Пятница» вышел в 2016 г., главные роли в нем исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов (на фото кадр из фильма) / Централ Партнершип

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова в начале декабря подала иск сразу к трем соответчикам – компании «Развлекательный онлайн-сервис» (юрлицо российского подразделения Netflix), киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейблу «Первое музыкальное издательство», следует из картотеки арбитража. Сумма исковых требований – 10 млн руб., другие детали иска не раскрываются. Причину подачи иска сама Королькова отказалась раскрыть «Ведомостям».

«Прекрасное далеко» – детская песня, написанная композитором Евгением Крылатовым на слова поэта Юрия Энтина. Впервые была исполнена Татьяной Дасковской в фильме «Гостья из будущего», вышедшем на экраны в 1985 г. Но также известно исполнение этой же песни Большим детским хором СССР и его солисткой Корольковой.

Суть требований по этому иску «Ведомостям» рассказал представитель Первого музыкального издательства. Королькова, по его словам, считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница», о чем она сообщила в досудебной претензии к компании. Этот фильм вышел в 2016 г., главные роли в нем исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. Пока лейбл не получил копию иска, поэтому деталей по требованиям Корольковой сообщить не может, добавил представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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