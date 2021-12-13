С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским

Суть требований по этому иску «Ведомостям» рассказал представитель Первого музыкального издательства. Королькова, по его словам, считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница», о чем она сообщила в досудебной претензии к компании. Этот фильм вышел в 2016 г., главные роли в нем исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. Пока лейбл не получил копию иска, поэтому деталей по требованиям Корольковой сообщить не может, добавил представитель компании.