С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским

С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с КозловскимСолистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова добивается компенсации за «Прекрасное далеко»
Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова в начале декабря подала иск сразу к трем соответчикам – компании «Развлекательный онлайн-сервис» (юрлицо российского подразделения Netflix), киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейблу «Первое музыкальное издательство», следует из картотеки арбитража. Сумма исковых требований – 10 млн руб., другие детали иска не раскрываются. Причину подачи иска сама Королькова отказалась раскрыть «Ведомостям».
«Прекрасное далеко» – детская песня, написанная композитором Евгением Крылатовым на слова поэта Юрия Энтина. Впервые была исполнена Татьяной Дасковской в фильме «Гостья из будущего», вышедшем на экраны в 1985 г. Но также известно исполнение этой же песни Большим детским хором СССР и его солисткой Корольковой.
Суть требований по этому иску «Ведомостям» рассказал представитель Первого музыкального издательства. Королькова, по его словам, считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница», о чем она сообщила в досудебной претензии к компании. Этот фильм вышел в 2016 г., главные роли в нем исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. Пока лейбл не получил копию иска, поэтому деталей по требованиям Корольковой сообщить не может, добавил представитель компании.