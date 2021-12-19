«Яндекс» раздаст блогерам 4 млрд рублей

«Яндекс. Дзен» выплатит авторам 4 млрд руб. в 2022 г., сообщил «Ведомостям» руководитель по контенту платформы Ринат Низамов. Это в два раза больше, чем в 2021 г. (2 млрд руб.) и почти в 4 раза больше, чем в 2020 г. (1,1 млрд). Увеличение бюджета связано с тем, что с декабря этого года компания начнет платить блогерам деньги за взаимодействие подписчиков с контентом, т. е. за просмотры и дочитывание ими постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы в «Яндекс.Дзене».