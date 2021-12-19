«Яндекс» раздаст блогерам 4 млрд рублей

«Яндекс» раздаст блогерам 4 млрд рублейВыплаты предусмотрены за переманивание подписчиков из Telegram и других платформ
«Яндекс. Дзен» выплатит авторам 4 млрд руб. в 2022 г., сообщил «Ведомостям» руководитель по контенту платформы Ринат Низамов. Это в два раза больше, чем в 2021 г. (2 млрд руб.) и почти в 4 раза больше, чем в 2020 г. (1,1 млрд). Увеличение бюджета связано с тем, что с декабря этого года компания начнет платить блогерам деньги за взаимодействие подписчиков с контентом, т. е. за просмотры и дочитывание ими постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы в «Яндекс.Дзене».
«Яндекс. Дзен» – контентная платформа для блогеров и медиа, принадлежащая компании «Яндекс». За сентябрь 2021 г. месячная аудитория (десктопы) составила 22,2 млн россиян старше 12 лет (данные Mediascope). Популярные авторы «Яндекс. Дзена», по словам Низамова, уже сейчас зарабатывают в месяц шестизначные суммы. В топ-5 каналов платформы на середину декабря 2021 г. входят преимущественно кулинарные блоги – «Кухня наизнанку» (1,2 млн подписчиков), «Кулинарный микс» (595 000), «Георгий Кавказ» (459 000), «Вкусная жизнь» (420 500), а также канал о ландшафтном дизайне и домашнем интерьере «Шебби-Шик» (428 000).
Новые инструменты для монетизации работы с подписчиками позволят «Дзену» эффективно конкурировать за авторов с другими контентными платформами и соцсетями, в частности Telegram, YouTube, TikTok, VK, говорит Низамов. Он подтверждает, что компания в ноябре запустила бота, который конвертирует контент из Telegram в каналы «Дзена» и сейчас разрабатывает такой же инструмент для других онлайн-платформ. По оценке Низамова, за первый месяц к «Дзену» через бота было подключено свыше 1000 каналов из Telegram.