«Первый канал» заплатит за «Кабриолет»

В обоих исках компания требовала прекратить показ спорных фрагментов программ на сайте «Первого канала» и в его соцсетях, а также выплатить компенсацию суммарно в 3 млн руб.: 2 млн руб. по иску о песнях «Старый друг» и «Маэстро», которые спели конкурсанты в проекте «Голос. Дети», и 1 млн руб. за использование песни «Кабриолет» в исполнении Любови Успенской. Оба иска суд удовлетворил наполовину, постановив взыскать с «Первого канала» 1,5 млн руб., уточнил Крец. «За «Старого друга» и «Маэстро» взыскан 1 млн руб. За «Кабриолет» – 500 000 руб.», – уточнил он.