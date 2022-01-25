«Первый канал» заплатит за «Кабриолет»Суд признал канал нарушившим права на песни Ильи Резника
Московский арбитраж обязал «Первый канал» выплатить компенсацию правообладателю по иску о песнях Ильи Резника. Речь о двух исках лейбла «СБА мьюзик паблишинг» (входит в Warner Music) к «Первому каналу» по использованию фрагментов песен Резника «Кабриолет», «Маэстро» и «Старый друг» в шоу «Голос. Дети» и «Сегодня вечером», рассказал «Ведомостям» юрист Виталий Крец, представлявший в суде интересы музыкального издательства.
В обоих исках компания требовала прекратить показ спорных фрагментов программ на сайте «Первого канала» и в его соцсетях, а также выплатить компенсацию суммарно в 3 млн руб.: 2 млн руб. по иску о песнях «Старый друг» и «Маэстро», которые спели конкурсанты в проекте «Голос. Дети», и 1 млн руб. за использование песни «Кабриолет» в исполнении Любови Успенской. Оба иска суд удовлетворил наполовину, постановив взыскать с «Первого канала» 1,5 млн руб., уточнил Крец. «За «Старого друга» и «Маэстро» взыскан 1 млн руб. За «Кабриолет» – 500 000 руб.», – уточнил он.