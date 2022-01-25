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«Первый канал» заплатит за «Кабриолет»

Суд признал канал нарушившим права на песни Ильи Резника
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Суд обязал телеканал второй раз заплатить за использование песен Ильи Резника в своих шоу / Евгений Разумный / Ведомости

Московский арбитраж обязал «Первый канал» выплатить компенсацию правообладателю по иску о песнях Ильи Резника. Речь о двух исках лейбла «СБА мьюзик паблишинг» (входит в Warner Music) к «Первому каналу» по использованию фрагментов песен Резника «Кабриолет», «Маэстро» и «Старый друг» в шоу «Голос. Дети» и «Сегодня вечером», рассказал «Ведомостям» юрист Виталий Крец, представлявший в суде интересы музыкального издательства.

В обоих исках компания требовала прекратить показ спорных фрагментов программ на сайте «Первого канала» и в его соцсетях, а также выплатить компенсацию суммарно в 3 млн руб.: 2 млн руб. по иску о песнях «Старый друг» и «Маэстро», которые спели конкурсанты в проекте «Голос. Дети», и 1 млн руб. за использование песни «Кабриолет» в исполнении Любови Успенской. Оба иска суд удовлетворил наполовину, постановив взыскать с «Первого канала» 1,5 млн руб., уточнил Крец. «За «Старого друга» и «Маэстро» взыскан 1 млн руб. За «Кабриолет» – 500 000 руб.», – уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных