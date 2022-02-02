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Минкультуры предлагает для креативных индустрий льготы по налогам, как в IT

Преференции могут также получить инвесторы и спонсоры творческих проектов
Мария Истомина Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство культуры разработало меры по привлечению в креативные сферы инвестиций и стимулированию предпринимательской активности в этом секторе. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Работа над планом мероприятий по развитию креативных индустрий, согласно поручению правительства, должна быть завершена к 1 марта этого года, сейчас министерство, в частности, обрабатывает все поступающие предложения, уточнили «Ведомостям» в Минкультуры.

Свои предложения министру культуры Ольге Любимовой уже направил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Копия этого документа за подписью президента РСПП также есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных