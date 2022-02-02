Минкультуры предлагает для креативных индустрий льготы по налогам, как в IT

Минкультуры предлагает для креативных индустрий льготы по налогам, как в ITПреференции могут также получить инвесторы и спонсоры творческих проектов
Министерство культуры разработало меры по привлечению в креативные сферы инвестиций и стимулированию предпринимательской активности в этом секторе. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Работа над планом мероприятий по развитию креативных индустрий, согласно поручению правительства, должна быть завершена к 1 марта этого года, сейчас министерство, в частности, обрабатывает все поступающие предложения, уточнили «Ведомостям» в Минкультуры.
Свои предложения министру культуры Ольге Любимовой уже направил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Копия этого документа за подписью президента РСПП также есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.