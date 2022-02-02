Минкультуры предлагает для креативных индустрий льготы по налогам, как в IT

Министерство культуры разработало меры по привлечению в креативные сферы инвестиций и стимулированию предпринимательской активности в этом секторе. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Работа над планом мероприятий по развитию креативных индустрий, согласно поручению правительства, должна быть завершена к 1 марта этого года, сейчас министерство, в частности, обрабатывает все поступающие предложения, уточнили «Ведомостям» в Минкультуры.