«Герой»: неудачник с улыбкой князя Мышкина

Триллер без криминала – жанр взят без единого выстрела. Всего две – не драки даже – потасовки, один разбитый нос, но «иранским горкам» позавидует иной голливудский аттракцион. В «героическом» названии нет ни пафоса, ни иронии – просто заявлена тема. Однажды Рахима, неудачника с улыбкой князя Мышкина (красавец Амир Джадиди из ужастика «Приходит дракон»), общественность назначила героем. Еще неделей ранее он был обычным заключенным – тихо отбывал срок по иску кредитора, как того требуют иранские законы. А сегодня у Рахима берет интервью телевидение, про него пишут в газетах, благотворительная организация вручает ему грамоту и объявляет сбор на погашение его долга. И все потому, что своим примером он доказал: мир не без честных Рахимов. Наткнувшись во время «увольнительной» на сумку с золотыми монетами, он находку не присвоил (хотя мог и нуждался в деньгах), а вернул владелице.