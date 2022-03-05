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«Герой»: неудачник с улыбкой князя Мышкина

Дважды лауреат «Оскара» Асгар Фархади снял фирменный триллер об этической дилемме
Николай Корнацкий
Кадр из фильма «Герой» / Про:взгляд

Асгар Фархади – единственный из ныне живущих режиссеров, кто дважды побеждал в «иностранной» номинации «Оскара». В 2012 г. он стал обладателем заветной статуэтки за фильм «Развод Надера и Симин», в 2017 г. – за «Коммивояжера». «Герой», его последний на сегодня фильм, в этом году в пятерку номинантов не попал, однако взял вторую по важности награду Каннского кинофестиваля – Большой приз жюри. 3 марта фильм вышел в российский кинопрокат.

Триллер без криминала – жанр взят без единого выстрела. Всего две – не драки даже – потасовки, один разбитый нос, но «иранским горкам» позавидует иной голливудский аттракцион. В «героическом» названии нет ни пафоса, ни иронии – просто заявлена тема. Однажды Рахима, неудачника с улыбкой князя Мышкина (красавец Амир Джадиди из ужастика «Приходит дракон»), общественность назначила героем. Еще неделей ранее он был обычным заключенным – тихо отбывал срок по иску кредитора, как того требуют иранские законы. А сегодня у Рахима берет интервью телевидение, про него пишут в газетах, благотворительная организация вручает ему грамоту и объявляет сбор на погашение его долга. И все потому, что своим примером он доказал: мир не без честных Рахимов. Наткнувшись во время «увольнительной» на сумку с золотыми монетами, он находку не присвоил (хотя мог и нуждался в деньгах), а вернул владелице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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