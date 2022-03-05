«Золотая маска – 2022»: дебют Бекмамбетова и спектакль-хит «Горбачев»

В этом году «Золотая маска» выделяется большим количеством номинантов. В список претендентов вошел 81 спектакль – а это на 30% больше, чем, например, в прошлом году, когда эксперты выдвинули на премию 56 спектаклей. Особенный ажиотаж приключился в номинации «Лучший спектакль малой формы» – в ней соревнуется 14 постановок. В «большой форме» представлено также немало спектаклей – 11. Это привело к тому, что в номинации «Лучшая работа режиссера», куда выбирают претендентов из спектаклей, вошедших в две основные номинации, представлено одновременно 25 постановщиков. При этом дебютанты Женя Беркович и Елизавета Бондарь соревнуются с мастодонтами сцены Львом Додиным и Юрием Бутусовым.