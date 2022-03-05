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«Золотая маска – 2022»: дебют Бекмамбетова и спектакль-хит «Горбачев»

Наиболее заметные постановки главной театральной премии страны
Мария Лащева
Спектакль «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова — лидер по номинациям «Золотой маски» этого года / Сергей Петров / Мастерская П.Фоменко

В Москве проходит театральный фестиваль «Золотая маска» – самая экспертная, популярная и широкая по охвату театральная премия страны. Итоги сезона 2020/21 подведут 20 апреля на церемонии, которая состоится на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Жюри выберет лучшие спектакли и присудит частные номинации авторам, постановщикам и артистам во всех видах театрального искусства – драме, опере, балете, современном танце, оперетте/мюзикле, театре кукол.

Театральный ажиотаж

В этом году «Золотая маска» выделяется большим количеством номинантов. В список претендентов вошел 81 спектакль – а это на 30% больше, чем, например, в прошлом году, когда эксперты выдвинули на премию 56 спектаклей. Особенный ажиотаж приключился в номинации «Лучший спектакль малой формы» – в ней соревнуется 14 постановок. В «большой форме» представлено также немало спектаклей – 11. Это привело к тому, что в номинации «Лучшая работа режиссера», куда выбирают претендентов из спектаклей, вошедших в две основные номинации, представлено одновременно 25 постановщиков. При этом дебютанты Женя Беркович и Елизавета Бондарь соревнуются с мастодонтами сцены Львом Додиным и Юрием Бутусовым.

Организаторы объясняют это тем, что предыдущие два года множество театральных премьер пришлось отложить, пока зрительское и театральное сообщества не адаптировались к новым эпидемиологическим правилам театрального бытия. И вот в прошлом году премьеры стали выходить одна за одной, так что экспертному жюри «Золотой маски» пришлось поездить по всей России, без устали отсматривая театральные новинки – в общей сложности 1165 постановок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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