Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

«Исправление и наказание»: комедия нестрогого режима

На ТНТ и видеосервисе Premier вышел новый комедийный сериал о светлых людях из ФСИН
Роман Черкасов
Кадр из сериала / «ТНТ»

Разгневался Господь на грешного олигарха Верхоланцева, да и уронил ему прямо на голову колокол с церковной колокольни. Наследники погибшего – бывшая жена (Татьяна Лютаева, известна по фильму «Виват, гардемарины!»), новая жена (Наталья Бардо, сериалы «Беспринципные», «Трудные подростки») и двое взрослых детей (Александра Макарская, сериал «Бедные люди», и кинодебютант Влад Прохоров) – узнают, что все семейные счета и имущество арестованы и они теперь нищие. Однако выясняется, что есть еще 50 млн швейцарских франков, которые Верхоланцев положил в банковскую ячейку для некоей Алены Неверовой (Анна Михалкова, фильм «Изображая жертву», сериалы «Обычная женщина», «Шторм»), своей дочери от самого первого и уже полузабытого брака. А та, святая простота, их не берет, потому что они нажиты неправедным трудом и ей такого не надо, она человек честный и светлый.

Именно такие люди работают, как всем известно, во ФСИН. Трудится там и Алена – замом по воспитательной работе в какой-то странной (как нам сообщают, «экспериментальной») колонии-поселении. Перевоспитывает осужденных по своей методике: при помощи доброты, детских сказок («Колобок») и советских фильмов («Три мушкетера»). Алчные наследники приезжают к новообретенной родственнице за деньгами и первым делом – так уж получилось – сжигают ей дом. Суд приговаривает их к отбыванию наказания в колонии, где работает Неверова. Теперь она займется их перевоспитанием – по своей, естественно, методике.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных