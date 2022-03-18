«Исправление и наказание»: комедия нестрогого режима

Разгневался Господь на грешного олигарха Верхоланцева, да и уронил ему прямо на голову колокол с церковной колокольни. Наследники погибшего – бывшая жена (Татьяна Лютаева, известна по фильму «Виват, гардемарины!»), новая жена (Наталья Бардо, сериалы «Беспринципные», «Трудные подростки») и двое взрослых детей (Александра Макарская, сериал «Бедные люди», и кинодебютант Влад Прохоров) – узнают, что все семейные счета и имущество арестованы и они теперь нищие. Однако выясняется, что есть еще 50 млн швейцарских франков, которые Верхоланцев положил в банковскую ячейку для некоей Алены Неверовой (Анна Михалкова, фильм «Изображая жертву», сериалы «Обычная женщина», «Шторм»), своей дочери от самого первого и уже полузабытого брака. А та, святая простота, их не берет, потому что они нажиты неправедным трудом и ей такого не надо, она человек честный и светлый.