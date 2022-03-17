Харуки Мураками: «Писатели не обязательно должны быть умными»Почему книги нетипичного японца так популярны во всем мире
В России произведения Харуки Мураками начали выходить в конце 90-х и становились бестселлерами. Суммарный тираж его книг, по данным «Эксмо», его российского издателя, составил почти 4,6 млн экземпляров (учитываются данные с 2004 г.). А самой популярной книгой Мураками в России является роман «Норвежский лес», продажи которого составили почти 550 000 экземпляров.
«Скотт Фицджеральд был моим кумиром, когда я был молод. Но он умер в 40 с чем-то лет. Я люблю Трумена Капоте, но он умер в 50 с чем-то. А Достоевский, мой идеальный писатель, скончался в 59 лет. Сейчас я [старше]. Я не знаю, что будет дальше! У меня нет образца для подражания. Я понятия не имею – когда мне будет 80 лет, что я буду писать?» – сокрушался Харуки в середине прошлого десятилетия на страницах The Guardian. Сейчас ему 73, и он продолжает творить.