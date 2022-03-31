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Новый президент Каннского фестиваля: «Я не хотела чем-то обидеть самого Кубрика!»

Один из престижнейших в мире киносмотров впервые возглавит женщина – Айрис Кноблох, бывший топ-менеджер Warner Bros.
Софья Корепанова
Президент Каннского кинофестиваля Айрис Кноблох / Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Впервые за 75-летнюю историю Каннского фестиваля его президентом станет женщина – Айрис Кноблох. Она не работник культуры, а бизнесвумен, из-за чего ее обвиняют в конфликте интересов. И, что немаловажно, многие считают, что главой легендарного французского фестиваля должен быть гражданин Франции, а она немка

Фестиваль в Каннах был задуман в 1939 г. в пику венецианскому, проводившемуся в фашистской Италии. Но из-за начала Второй мировой свою первую церемонию награждения киносмотр провел только в 1946 г. В этом году очередной – 75-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. После этого нынешний президент Пьер Лескур за месяц сдаст дела, и с 1 июля в эту должность вступит Айрис Кноблох.

Президент Каннского фестиваля – это в первую очередь его лицо для СМИ, чиновников и спонсоров. Также человек, занимающий должность президента Каннского фестиваля, активно участвует в формировании его бюджета (обычно составляет 20 млн евро) и разработке его стратегии. И первым вызовом для Кноблох здесь станет решение вопроса, что же делать с запретом на участие в конкурсном смотре фильмов Netflix.

Лицо Кноблох индустрии знакомо – большую часть жизни она проработала в Warner Bros. Но перспектива того, что в руках Кноблох окажутся такие полномочия, у ряда представителей киноиндустрии вызывает недоумение. Отчасти из-за активности Кноблох в бизнесе и, как следствие, возможном конфликте интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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