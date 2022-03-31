Новый президент Каннского фестиваля: «Я не хотела чем-то обидеть самого Кубрика!»

Фестиваль в Каннах был задуман в 1939 г. в пику венецианскому, проводившемуся в фашистской Италии. Но из-за начала Второй мировой свою первую церемонию награждения киносмотр провел только в 1946 г. В этом году очередной – 75-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. После этого нынешний президент Пьер Лескур за месяц сдаст дела, и с 1 июля в эту должность вступит Айрис Кноблох.