Новый президент Каннского фестиваля: «Я не хотела чем-то обидеть самого Кубрика!»Один из престижнейших в мире киносмотров впервые возглавит женщина – Айрис Кноблох, бывший топ-менеджер Warner Bros.
Впервые за 75-летнюю историю Каннского фестиваля его президентом станет женщина – Айрис Кноблох. Она не работник культуры, а бизнесвумен, из-за чего ее обвиняют в конфликте интересов. И, что немаловажно, многие считают, что главой легендарного французского фестиваля должен быть гражданин Франции, а она немка
Фестиваль в Каннах был задуман в 1939 г. в пику венецианскому, проводившемуся в фашистской Италии. Но из-за начала Второй мировой свою первую церемонию награждения киносмотр провел только в 1946 г. В этом году очередной – 75-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. После этого нынешний президент Пьер Лескур за месяц сдаст дела, и с 1 июля в эту должность вступит Айрис Кноблох.
Президент Каннского фестиваля – это в первую очередь его лицо для СМИ, чиновников и спонсоров. Также человек, занимающий должность президента Каннского фестиваля, активно участвует в формировании его бюджета (обычно составляет 20 млн евро) и разработке его стратегии. И первым вызовом для Кноблох здесь станет решение вопроса, что же делать с запретом на участие в конкурсном смотре фильмов Netflix.
Лицо Кноблох индустрии знакомо – большую часть жизни она проработала в Warner Bros. Но перспектива того, что в руках Кноблох окажутся такие полномочия, у ряда представителей киноиндустрии вызывает недоумение. Отчасти из-за активности Кноблох в бизнесе и, как следствие, возможном конфликте интересов.