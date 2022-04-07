«Гарри Хафт: Последний бой» – есть ли жизнь после Освенцима

«Гарри Хафт: Последний бой» – есть ли жизнь после ОсвенцимаВ прокате новый фильм Барри Левинсона, основанный на реальной истории из лагеря смерти
В прокат вышел новый фильм Барри Левинсона о боксере, который выжил в лагере смерти, заплатив за право жить неподъемную для человека цену Боксер Гарри Хафт (Бен Фостер, известен по фильмам «Трамвай «Желание» и «Любой ценой») живет в Нью-Джерси конца 40-х и выступает в полутяжелом весе. На ринге и рекламных плакатах его торжественно представляют как «выжившего в Освенциме». Организаторы матчей считают, что такая рекомендация подогреет интерес публики, а Гарри не возражает.
Польский еврей, он и правда попал в концлагерь 17-летним юношей и действительно там выжил. Какой ценой герою удалось выжить, зрителю показывают в черно-белых флешбэках. Надзиратель-эсэсовец (Билли Магнуссен, как и в недавнем «Не время умирать», вновь выступает в роли мордатого подонка) обучил его основам бокса и, потехи ради, выводил на поединки с другими узниками концлагеря. Проигравшему стреляли в голову, и потому Гарри дрался очень хорошо, каждый раз оплачивая свою жизнь жизнью другого заключенного.