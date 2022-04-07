«Гарри Хафт: Последний бой» – есть ли жизнь после Освенцима

Польский еврей, он и правда попал в концлагерь 17-летним юношей и действительно там выжил. Какой ценой герою удалось выжить, зрителю показывают в черно-белых флешбэках. Надзиратель-эсэсовец (Билли Магнуссен, как и в недавнем «Не время умирать», вновь выступает в роли мордатого подонка) обучил его основам бокса и, потехи ради, выводил на поединки с другими узниками концлагеря. Проигравшему стреляли в голову, и потому Гарри дрался очень хорошо, каждый раз оплачивая свою жизнь жизнью другого заключенного.