Газета
Медиа / Мнения Эксклюзивно по подписке

«Гарри Хафт: Последний бой» – есть ли жизнь после Освенцима

В прокате новый фильм Барри Левинсона, основанный на реальной истории из лагеря смерти
Роман Черкасов
Bron Studios

В прокат вышел новый фильм Барри Левинсона о боксере, который выжил в лагере смерти, заплатив за право жить неподъемную для человека цену Боксер Гарри Хафт (Бен Фостер, известен по фильмам «Трамвай «Желание» и «Любой ценой») живет в Нью-Джерси конца 40-х и выступает в полутяжелом весе. На ринге и рекламных плакатах его торжественно представляют как «выжившего в Освенциме». Организаторы матчей считают, что такая рекомендация подогреет интерес публики, а Гарри не возражает.

Польский еврей, он и правда попал в концлагерь 17-летним юношей и действительно там выжил. Какой ценой герою удалось выжить, зрителю показывают в черно-белых флешбэках. Надзиратель-эсэсовец (Билли Магнуссен, как и в недавнем «Не время умирать», вновь выступает в роли мордатого подонка) обучил его основам бокса и, потехи ради, выводил на поединки с другими узниками концлагеря. Проигравшему стреляли в голову, и потому Гарри дрался очень хорошо, каждый раз оплачивая свою жизнь жизнью другого заключенного.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных