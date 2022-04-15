«Подельники»: как убить Людоеда

Вселившись в некогда родную, а ныне заброшенную избу, Петр затыкает щели, растапливает печку и с необъяснимым, честно говоря, оптимизмом готовится начать новую жизнь. Но поводов для спокойствия и оптимизма мало: в первую же ночь, выглянув в окошко, герой видит, как Виктор тащит по улице и бросает прямо перед его домом труп односельчанина. Утром Петр как-то не находит в себе решимости сообщить оформляющим труп полицейским об участии Виктора в этом происшествии. Да и остальные жители села тоже помалкивают, хотя все отлично знают, кто убийца. Один лишь 10-летний сын погибшего Илья (юный дебютант Ярослав Могильников) молчать не собирается и жаждет убить проклятого Людоеда. Немного помявшись и сделав лицо человека, на которого несомненно можно положиться, Петр предлагает малолетнему мстителю свою помощь.