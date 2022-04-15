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«Подельники»: как убить Людоеда

В прокат вышел фильм «Подельники» – дебют документалиста Евгения Григорьева о кровной мести в пермяцком селе
Роман Черкасов
В прокат вышел фильм «Подельники» – дебют документалиста Евгения Григорьева о кровной мести в пермяцком селе / START

В прокат вышел фильм «Подельники» – дебютный полный метр документалиста Евгения Григорьева. Роли ключевых персонажей в нетривиальной картине о кровной мести в пермяцком селе исполнили Юра Борисов и Павел Деревянко Биатлонист Петр (Юра Борисов, известный по фильмам «Серебряные коньки», «Бык», сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!») со своей молодой женой Настей (Лиза Янковская, известная по сериалам «История одного назначения» и «Пропавшая») возвращается в родное село, затерянное в снегах, чтобы жить там и работать учителем физкультуры. По дороге от райцентра до дома в промерзшем тряском «пазике» Петр знакомится с местной знаменитостью – знахарем, уголовником и обладателем хищной злодейской харизмы Виктором по прозвищу Людоед (Павел Деревянко, известный по фильму «Салют-7», сериалу «Беспринципные»).

Вселившись в некогда родную, а ныне заброшенную избу, Петр затыкает щели, растапливает печку и с необъяснимым, честно говоря, оптимизмом готовится начать новую жизнь. Но поводов для спокойствия и оптимизма мало: в первую же ночь, выглянув в окошко, герой видит, как Виктор тащит по улице и бросает прямо перед его домом труп односельчанина. Утром Петр как-то не находит в себе решимости сообщить оформляющим труп полицейским об участии Виктора в этом происшествии. Да и остальные жители села тоже помалкивают, хотя все отлично знают, кто убийца. Один лишь 10-летний сын погибшего Илья (юный дебютант Ярослав Могильников) молчать не собирается и жаждет убить проклятого Людоеда. Немного помявшись и сделав лицо человека, на которого несомненно можно положиться, Петр предлагает малолетнему мстителю свою помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных