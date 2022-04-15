«Подельники»: как убить Людоеда

«Подельники»: как убить ЛюдоедаВ прокат вышел фильм «Подельники» – дебют документалиста Евгения Григорьева о кровной мести в пермяцком селе
В прокат вышел фильм «Подельники» – дебютный полный метр документалиста Евгения Григорьева. Роли ключевых персонажей в нетривиальной картине о кровной мести в пермяцком селе исполнили Юра Борисов и Павел Деревянко Биатлонист Петр (Юра Борисов, известный по фильмам «Серебряные коньки», «Бык», сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!») со своей молодой женой Настей (Лиза Янковская, известная по сериалам «История одного назначения» и «Пропавшая») возвращается в родное село, затерянное в снегах, чтобы жить там и работать учителем физкультуры. По дороге от райцентра до дома в промерзшем тряском «пазике» Петр знакомится с местной знаменитостью – знахарем, уголовником и обладателем хищной злодейской харизмы Виктором по прозвищу Людоед (Павел Деревянко, известный по фильму «Салют-7», сериалу «Беспринципные»).
Вселившись в некогда родную, а ныне заброшенную избу, Петр затыкает щели, растапливает печку и с необъяснимым, честно говоря, оптимизмом готовится начать новую жизнь. Но поводов для спокойствия и оптимизма мало: в первую же ночь, выглянув в окошко, герой видит, как Виктор тащит по улице и бросает прямо перед его домом труп односельчанина. Утром Петр как-то не находит в себе решимости сообщить оформляющим труп полицейским об участии Виктора в этом происшествии. Да и остальные жители села тоже помалкивают, хотя все отлично знают, кто убийца. Один лишь 10-летний сын погибшего Илья (юный дебютант Ярослав Могильников) молчать не собирается и жаждет убить проклятого Людоеда. Немного помявшись и сделав лицо человека, на которого несомненно можно положиться, Петр предлагает малолетнему мстителю свою помощь.