«Женщина-канцлер»: биография Ангелы Меркель, которая никогда не спешит

О политиках мирных времен писать трудно. Даже самых успешных – сюжету зачастую не хватает драматизма и громкой кульминации. А биографу Ангелы Меркель особенно не повезло. С одной стороны, конечно, перед нами впечатляющая история успеха. Первая женщина на посту канцлера Германии, которую переизбирали трижды. Всего она руководила страной 16 лет и 16 дней, еще бы полторы недели и побила рекорд своего политического наставника Гельмута Коля. Она же первый канцлер, кто ушел добровольно, а не в результате поражения на выборах. Во внешней политике – общепризнанный лидер Евросоюза, много лет подряд признавалась самой влиятельной женщиной мира (Forbes присваивал ей этот титул 10 раз).