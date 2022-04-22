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«Женщина-канцлер»: биография Ангелы Меркель, которая никогда не спешит

Как стать главой Германии на 16 лет, не произнеся ни одной яркой речи
Николай Корнацкий
Обложка книги / АСТ

О политиках мирных времен писать трудно. Даже самых успешных – сюжету зачастую не хватает драматизма и громкой кульминации. А биографу Ангелы Меркель особенно не повезло. С одной стороны, конечно, перед нами впечатляющая история успеха. Первая женщина на посту канцлера Германии, которую переизбирали трижды. Всего она руководила страной 16 лет и 16 дней, еще бы полторы недели и побила рекорд своего политического наставника Гельмута Коля. Она же первый канцлер, кто ушел добровольно, а не в результате поражения на выборах. Во внешней политике – общепризнанный лидер Евросоюза, много лет подряд признавалась самой влиятельной женщиной мира (Forbes присваивал ей этот титул 10 раз).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных