«Эпидемия» продолжается: креаклы и Юра Борисов

Первый сезон, снятый в 2019 г. по мотивам романа Яны Вагнер «Вангозеро», напомним, рассказывал о жуткой эпидемии, которая поразила Россию (а может, и весь мир) и превращает людей в подобие зомби с обесцвеченными радужными оболочками глаз. Компания представителей московского обеспеченного класса, преодолевая опасности в виде мародеров, зондеркоманд и давших себе волю маньяков, ехала к домику у озера в Карелии, где, как им хотелось надеяться, будет поспокойнее.