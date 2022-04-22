Асгар Фархади: Искусство и цензура как вода и камень

Фильм «Герой» рассказывает о человеке, попавшем в тюрьму за долги. Его выпускают на два дня, чтобы он попытался урегулировать вопрос с кредитором. И в то же время его девушка обнаруживает потерянную сумочку с золотыми монетами. Увы, их недостаточно для выплаты долга. Главный персонаж решает вернуть потерю ее владельцу и становится героем соцсетей. Но так ли он бескорыстен и честен? Его блестящая репутация разрушается на глазах.