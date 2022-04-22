Асгар Фархади: Искусство и цензура как вода и камень

Асгар Фархади: Искусство и цензура как вода и каменьГениальный иранский режиссер как будто оказался в своем собственном фильме
Режиссер Асгар Фархади – гордость Ирана, принесший стране целых двух «Оскаров». Он один из шести не американских режиссеров в истории, выигравших эту награду дважды наряду с такими фигурами, как Федерико Феллини, Ингмар Бергман или Акира Куросава. Но сейчас он как будто оказался в своем собственном фильме – и его блестящая карьера под угрозой
Его последняя кинолента «Герой» (2021) удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля и была выдвинута от Ирана на «Оскара». Но фильм в итоге не вошел даже в шорт-лист и доставил Фархади множество неприятностей – которые еще не кончились.
Фильм «Герой» рассказывает о человеке, попавшем в тюрьму за долги. Его выпускают на два дня, чтобы он попытался урегулировать вопрос с кредитором. И в то же время его девушка обнаруживает потерянную сумочку с золотыми монетами. Увы, их недостаточно для выплаты долга. Главный персонаж решает вернуть потерю ее владельцу и становится героем соцсетей. Но так ли он бескорыстен и честен? Его блестящая репутация разрушается на глазах.
В похожей истории оказался и сам Асгар Фархади. Восемь лет назад уже очень известный режиссер дал задание своим студентам на семинаре документального кино снять историю про потерянную и найденную вещь. Он раздал список таких случаев. Но студентка Азаде Масихзаде нашла свою собственную историю в газетах родного города и сняла документалку «Все победители, все проигравшие» (2018). Увидев «Героя», она публично обвинила Фархади в краже идеи и подала иск в суд.