Димитрис Даскалопулос: «Я считаю себя временным сторожем»Греческий меценат и коллекционер о том, почему он раздает свою коллекцию современного искусства
Греческий мультимиллионер Димитрис Даскалопулос в апреле 2022 г. объявил, что дарит музеям большую часть своей частной коллекции современного искусства. На церемонии в Афинах, на которой присутствовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, Даскалопулос объявил о передаче более 350 из 500 с лишним предметов, среди их авторов самые громкие имена современного искусства – Луиза Буржуа, Яннис Кунеллис, Стив Маккуин, Мэтью Барни.
140 произведений достанутся национальному музею современного искусства в Афинах, 110 – лондонской Галерее Тейт, а сотню разделят между собой Фонд Гуггенхайма и музей современного искусства Чикаго. Последний сможет благодаря дару Даскалопулоса закрыть бреши в своей коллекции – он получит первые работы Роберта Гобера, Гады Амер, Карлы Блэк, Сары Лукас и Ребекки Уоррен, отмечает интернет-издание ARTnews.
Даскалопулос давно называл свою коллекцию «хранилищем» для музеев и охотно отправлял экспонаты для выставок в разные уголки мира. «Я захожу в музей, вижу реакцию людей, их эмоции, и это меня радует гораздо больше, чем каждый день смотреть на картину на стене в своей гостиной», – говорил он интернет-изданию Independent Collectors. Но есть и еще одна причина. Многие экспонаты просто не помещаются у него дома. Например, инсталляция Кристофа Бюхеля Unplugged (Simply Botiful) 2007 г., которая занимает 450 кв. м.
Даскалопулос не ставит никаких условий музеям, получающим его пожертвования, говорил он Financial Times (FT): «Им не придется постоянно просматривать договор [со мной], чтобы понять, что они должны делать». Но он надеется, что музеи будут интересоваться его мнением. А дары Фонду Гуггенхайма и музею современного искусства Чикаго находятся в совместной собственности.
Музеи выбраны так, чтобы собранные им работы были представлены как можно более широкой публике во всем мире, объясняет Даскалопулос. Но почему бы не открыть свой собственный музей? «Меня это вообще никогда не привлекало. По двум причинам: во-первых, основать свой музей – это как воздвигнуть мавзолей, а у меня он уже есть на Первом кладбище [в Афинах], его моя мама построила для семьи, и другого не хочется», – объяснял он FT. Во-вторых, Даскалопулос считает, что частная коллекция держится на личности коллекционера. Если есть желание, чтобы она не исчезла со смертью владельца, стоит передавать ее в музей: «Она там будет и через 100 лет, когда мое имя будет полностью забыто».