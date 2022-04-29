Димитрис Даскалопулос: «Я считаю себя временным сторожем»

Музеи выбраны так, чтобы собранные им работы были представлены как можно более широкой публике во всем мире, объясняет Даскалопулос. Но почему бы не открыть свой собственный музей? «Меня это вообще никогда не привлекало. По двум причинам: во-первых, основать свой музей – это как воздвигнуть мавзолей, а у меня он уже есть на Первом кладбище [в Афинах], его моя мама построила для семьи, и другого не хочется», – объяснял он FT. Во-вторых, Даскалопулос считает, что частная коллекция держится на личности коллекционера. Если есть желание, чтобы она не исчезла со смертью владельца, стоит передавать ее в музей: «Она там будет и через 100 лет, когда мое имя будет полностью забыто».