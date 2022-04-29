«Бука. Мое любимое чудище»: сказка, где магия соседствует с роботами

«Бука. Мое любимое чудище» – очередная вариация на тему «Красавицы и чудовища», но в стиле петербургский стимпанк. В царских семьях – уж такой порядок древний – по расчету нужно замуж выходить. А царевна Варвара не хочет по расчету, хочет по любви, поэтому сбегает из дворца к жениху по переписке, принцу Эдварду. Далеко ей, впрочем, убежать не удалось. Беглянку берет в плен Бука, местный леший – рогатый получеловек-полуолень, оберегающий лесной покой от шумных и алчных горожан. Монстр стращает девицу, грозится потребовать выкуп, но внешность обманчива, мохнатая шкура скрывает доброе сердце – и он отпускает Варвару восвояси. Даже помогает скоротать путь.