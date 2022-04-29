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«Бука. Мое любимое чудище»: сказка, где магия соседствует с роботами

В прокат вышел мультфильм от продюсера франшизы «Три богатыря» Сергея Сельянова
Николай Корнацкий
Кадр из мультфильма / Анимационная студия «Сказка» / СТВ

«Бука. Мое любимое чудище» – очередная вариация на тему «Красавицы и чудовища», но в стиле петербургский стимпанк. В царских семьях – уж такой порядок древний – по расчету нужно замуж выходить. А царевна Варвара не хочет по расчету, хочет по любви, поэтому сбегает из дворца к жениху по переписке, принцу Эдварду. Далеко ей, впрочем, убежать не удалось. Беглянку берет в плен Бука, местный леший – рогатый получеловек-полуолень, оберегающий лесной покой от шумных и алчных горожан. Монстр стращает девицу, грозится потребовать выкуп, но внешность обманчива, мохнатая шкура скрывает доброе сердце – и он отпускает Варвару восвояси. Даже помогает скоротать путь.

Все не так однозначно и на царском дворе. Настоящий антигерой в этой истории отнюдь не августейший отец, который никакой не тиран, а добрейший души человек и инженер-любитель. Интриги плетет мелкий почтовый клерк Шишек. Это он подчиняет безвольного монарха, шантажом добивается женитьбы на Варваре, да и не она ему нужна на самом деле. Ему подавай абсолютную власть над всем живым и неживым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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