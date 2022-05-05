«Перекрестки»: новый роман «американского Толстого»

Иной старатель здесь и на рассказ бы не наскреб материала, а Джонатан Франзен увидел возможность 600-страничного романа, который даст начало задуманной трилогии. В том и план – описать обычное, охватить американскую жизнь, какая она есть, во всей полноте и сложности. Книга попеременно дает слово всем Хильдебрандтам, с равным вниманием расскажет и о кризисе среднего возраста, и о кризисе брака, и о подростковом бунте против родительского авторитета, и о ранней наркозависимости, и о многом другом. Все истории главные, нет ни одной второстепенной, и каждая предопределяет, подгоняет, уточняет другую.