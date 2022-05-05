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«Перекрестки»: новый роман «американского Толстого»

На русском языке вышла шестая книга автора бестселлера «Поправки» Джонатана Франзена
Николай Корнацкий
Обложка книги / Corpus

Большая проза с трудом поддается пересказу. Уникальное прячется в деталях. «Перекрестки» – еще одна семейная сага. Сколько их было, сколько их будет. В вымышленном пригороде Чикаго живет семья Хильдебрандт – не самая обычная, но и не то чтобы из ряда вон. Небогатая, но и не нищая. Расс, глава семейства, – помощник священника приходской церкви. Прогрессивных взглядов – боролся против сегрегации, выступает против войны во Вьетнаме (действие стартует в 1971 г.). У него преданная жена Мэрион, домохозяйка. Детей четверо. Перри-умник. Бекки-красавица. Клем учится в университете. Самый младший Джадсон – просто отрада семьи.

Иной старатель здесь и на рассказ бы не наскреб материала, а Джонатан Франзен увидел возможность 600-страничного романа, который даст начало задуманной трилогии. В том и план – описать обычное, охватить американскую жизнь, какая она есть, во всей полноте и сложности. Книга попеременно дает слово всем Хильдебрандтам, с равным вниманием расскажет и о кризисе среднего возраста, и о кризисе брака, и о подростковом бунте против родительского авторитета, и о ранней наркозависимости, и о многом другом. Все истории главные, нет ни одной второстепенной, и каждая предопределяет, подгоняет, уточняет другую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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