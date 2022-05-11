Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), которая объединяет крупные российские видеосервисы (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ»), выступила против распространения на фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран механизма принудительной лицензии. Такая мера несет в себе риски как для бизнеса, так и для пользователей легальных онлайн-кинотеатров, следует из письма, с копией которого ознакомились «Ведомости».