Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контентЭта мера приведет к легализации пиратства и чревата ущербом в десятки миллиардов рублей, утверждают они
Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), которая объединяет крупные российские видеосервисы (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ»), выступила против распространения на фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран механизма принудительной лицензии. Такая мера несет в себе риски как для бизнеса, так и для пользователей легальных онлайн-кинотеатров, следует из письма, с копией которого ознакомились «Ведомости».
Обращение направлено в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы, Совет Федерации. Подлинность письма и факт его направления подтвердил «Ведомостям» гендиректор АИВ Алексей Бырдин. «Ведомости» направили запросы адресатам обращения. В комитете по экономполитике «Ведомостям» сказали, что в Госдуму письмо поступило, однако согласно думской базе оно направлено в комитет по информполитике. Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн не ответил на звонки и сообщения «Ведомостей».