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Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Эта мера приведет к легализации пиратства и чревата ущербом в десятки миллиардов рублей, утверждают они
Мария Истомина
Среди ключевых негативных последствий применения принудительной лицензии на контент АИВ выделяет возможную приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах / Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), которая объединяет крупные российские видеосервисы (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ»), выступила против распространения на фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран механизма принудительной лицензии. Такая мера несет в себе риски как для бизнеса, так и для пользователей легальных онлайн-кинотеатров, следует из письма, с копией которого ознакомились «Ведомости».

Обращение направлено в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы, Совет Федерации. Подлинность письма и факт его направления подтвердил «Ведомостям» гендиректор АИВ Алексей Бырдин. «Ведомости» направили запросы адресатам обращения. В комитете по экономполитике «Ведомостям» сказали, что в Госдуму письмо поступило, однако согласно думской базе оно направлено в комитет по информполитике. Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн не ответил на звонки и сообщения «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных