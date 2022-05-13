«Дышите свободно»: повесть о хороших человеках

Всего в группе восемь человек. У девушки Веры (Полина Пушкарук, ее можно увидеть в «Хэппи-энде» и «Угрюм-реке») самый быстрый прогресс, и ей все немного завидуют. Шутят по-доброму, что «симулянтка». А если бы знали ее лучше, вряд ли бы завидовали. Отца нет, мать пьет, стреляет деньги, которые дочь заработала в эротическом клубе. Хотя кого мы обманываем – под этой вывеской скрывается самый настоящий бордель. У Веры с Ильей завязывается роман, но вскоре оказывается, что парень нравится и доктору Черкасовой, которую в группе все боготворят, едва ли не молятся на нее. А благодетелям не отказывают.