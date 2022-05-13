«Дышите свободно»: повесть о хороших человеках

«Дышите свободно»: повесть о хороших человекахДважды номинант «Оскара» Сергей Бодров-старший снял кино в России после десятилетнего перерыва
Автомеханик Илья (Евгений Ткачук, известен по проектам «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Тихий Дон») два года копил деньги, чтобы оплатить лечение от заикания у доктора Черкасовой (Полина Агуреева, играла в сериалах «Ликвидация», «Жизнь и судьба»). Дорого, но вроде бы надежно. Врачи уверяют – недуг отступает порой даже в безнадежных случаях, вроде Ильи.
Всего в группе восемь человек. У девушки Веры (Полина Пушкарук, ее можно увидеть в «Хэппи-энде» и «Угрюм-реке») самый быстрый прогресс, и ей все немного завидуют. Шутят по-доброму, что «симулянтка». А если бы знали ее лучше, вряд ли бы завидовали. Отца нет, мать пьет, стреляет деньги, которые дочь заработала в эротическом клубе. Хотя кого мы обманываем – под этой вывеской скрывается самый настоящий бордель. У Веры с Ильей завязывается роман, но вскоре оказывается, что парень нравится и доктору Черкасовой, которую в группе все боготворят, едва ли не молятся на нее. А благодетелям не отказывают.