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«Дышите свободно»: повесть о хороших человеках

Дважды номинант «Оскара» Сергей Бодров-старший снял кино в России после десятилетнего перерыва
Николай Корнацкий
Студия Глобус / Кинокомпания CTB

Автомеханик Илья (Евгений Ткачук, известен по проектам «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Тихий Дон») два года копил деньги, чтобы оплатить лечение от заикания у доктора Черкасовой (Полина Агуреева, играла в сериалах «Ликвидация», «Жизнь и судьба»). Дорого, но вроде бы надежно. Врачи уверяют – недуг отступает порой даже в безнадежных случаях, вроде Ильи.

Всего в группе восемь человек. У девушки Веры (Полина Пушкарук, ее можно увидеть в «Хэппи-энде» и «Угрюм-реке») самый быстрый прогресс, и ей все немного завидуют. Шутят по-доброму, что «симулянтка». А если бы знали ее лучше, вряд ли бы завидовали. Отца нет, мать пьет, стреляет деньги, которые дочь заработала в эротическом клубе. Хотя кого мы обманываем – под этой вывеской скрывается самый настоящий бордель. У Веры с Ильей завязывается роман, но вскоре оказывается, что парень нравится и доктору Черкасовой, которую в группе все боготворят, едва ли не молятся на нее. А благодетелям не отказывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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