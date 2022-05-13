«Смычок»: скрипка и немножко нервно

На видеосервисе Start состоялась премьера криминального сериала про студента консерватории, которому в силу жизненных обстоятельств пришлось стать закладчиком. Создатели проекта попытались было рассказать актуальную историю в жанре критического реализма, но быстро свернули на криминально-авантюрную дорожку Под тревожную музыку по ночной петербургской улице идет юноша со скрипкой и с романтическими кудрями. Испуганно озираясь по сторонам, открывает скрипичный футляр, достает оттуда крошечный пакетик и трясущимися пальцами прячет в щели между бетонными плитами. Внезапно ночную тишину пронзает вой полицейских сирен, юноша вскакивает и бежит не разбирая дороги.