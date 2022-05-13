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«Смычок»: скрипка и немножко нервно

На Start состоялась премьера сериала о студенте консерватории, ставшем закладчиком
Роман Черкасов
START

На видеосервисе Start состоялась премьера криминального сериала про студента консерватории, которому в силу жизненных обстоятельств пришлось стать закладчиком. Создатели проекта попытались было рассказать актуальную историю в жанре критического реализма, но быстро свернули на криминально-авантюрную дорожку Под тревожную музыку по ночной петербургской улице идет юноша со скрипкой и с романтическими кудрями. Испуганно озираясь по сторонам, открывает скрипичный футляр, достает оттуда крошечный пакетик и трясущимися пальцами прячет в щели между бетонными плитами. Внезапно ночную тишину пронзает вой полицейских сирен, юноша вскакивает и бежит не разбирая дороги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных