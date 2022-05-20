«Ника»: Дни Турбиной

Ника Турбина – реальное историческое лицо, девочка-поэтесса, выпустившая первый сборник стихов в 1983 г., когда ей было 8 лет. Нике покровительствовали Юлиан Семенов и Евгений Евтушенко, в 10 лет она участвовала в поэтическом фестивале на Венецианской биеннале и получила там «Золотого льва», а вся дальнейшая ее жизнь – череда неудач и срывов. Какие-то обстоятельства ее биографии фильм воспроизводит с неожиданной и даже избыточной точностью, а какими-то, естественно, жертвует ради художественной целесообразности. Тем не менее «Ника» все-таки не байопик: хотя фильм рассказывает историю реального человека, он отходит довольно далеко от традиционной жанровой структуры биографического кино. Здесь иначе расставлены акценты, а сюжет изображает лишь несколько месяцев из жизни героини.