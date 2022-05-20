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«Ника»: Дни Турбиной

В прокат вышел фильм «Ника» – о потерявшейся в жизни бывшей поэтессе-вундеркинде
Роман Черкасов
Кадр из фильма / Централ Партнершип

В начале 80-х, будучи ребенком, Ника Турбина стала известной поэтессой, и слава о чудесной девочке гремела по всему Советскому Союзу. В начале 2000-х 27-летняя Ника (Лиза Янковская, известна по сериалу «Пропавшая» и фильму «История одного назначения») давно не пишет стихов, нигде не работает, имеет проблемы с алкоголем и бесконечно пререкается со своей матерью (Анна Михалкова, известна по фильмам «Сибирский цирюльник» и «Изображая жертву»), вместе с которой живет в тесной хрущевке.

Ника Турбина – реальное историческое лицо, девочка-поэтесса, выпустившая первый сборник стихов в 1983 г., когда ей было 8 лет. Нике покровительствовали Юлиан Семенов и Евгений Евтушенко, в 10 лет она участвовала в поэтическом фестивале на Венецианской биеннале и получила там «Золотого льва», а вся дальнейшая ее жизнь – череда неудач и срывов. Какие-то обстоятельства ее биографии фильм воспроизводит с неожиданной и даже избыточной точностью, а какими-то, естественно, жертвует ради художественной целесообразности. Тем не менее «Ника» все-таки не байопик: хотя фильм рассказывает историю реального человека, он отходит довольно далеко от традиционной жанровой структуры биографического кино. Здесь иначе расставлены акценты, а сюжет изображает лишь несколько месяцев из жизни героини.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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