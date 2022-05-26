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Как дипфейки меняют кинематограф

Убьют новые технологии кино как искусство или сделают его сильнее
Софья Корепанова
Роберт Дауни-младший (его «маска» на другом человеке) обсуждает дипфейки и будущее кинематорграфа в выпуске студии Collider Video / Collider Video

Возможно, уже сейчас идет обратный отсчет последних лет, когда награда «Оскар» за лучшую мужскую или женскую роль еще что-то значит, пишет Fortune. В кино и рекламе все чаще используются компьютерные технологии не только чтобы отрисовать декорацию или реквизит, но и для изменения внешности актеров, а то и вовсе их замены.

В мае этого года в технологии дипфейка решили задачу омоложения героя и создатели сериала «Эпидемия». В одном из эпизодов этого проекта, нашумевшего по всему миру, Александр Робак возвращается в 90-е и предстает перед зрителем в образе подтянутого жгучего брюнета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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