Как дипфейки меняют кинематограф

Возможно, уже сейчас идет обратный отсчет последних лет, когда награда «Оскар» за лучшую мужскую или женскую роль еще что-то значит, пишет Fortune. В кино и рекламе все чаще используются компьютерные технологии не только чтобы отрисовать декорацию или реквизит, но и для изменения внешности актеров, а то и вовсе их замены.