Как дипфейки меняют кинематограф

Как дипфейки меняют кинематографУбьют новые технологии кино как искусство или сделают его сильнее
Возможно, уже сейчас идет обратный отсчет последних лет, когда награда «Оскар» за лучшую мужскую или женскую роль еще что-то значит, пишет Fortune. В кино и рекламе все чаще используются компьютерные технологии не только чтобы отрисовать декорацию или реквизит, но и для изменения внешности актеров, а то и вовсе их замены.
В мае этого года в технологии дипфейка решили задачу омоложения героя и создатели сериала «Эпидемия». В одном из эпизодов этого проекта, нашумевшего по всему миру, Александр Робак возвращается в 90-е и предстает перед зрителем в образе подтянутого жгучего брюнета.
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