«Манюня в кино»: Атлантида советского детства

«Манюня в кино»: Атлантида советского детстваВ прокате полнометражная версия сериала Okko по книге Наринэ Абгарян
Премьера обернулась провалом. Нет, пел детский хор отлично. Едва зазвучали первые строки бернесовских «Журавлей», люди в зале стали утирать слезы. Но в конце первого куплета провалился дощатый пол, и певцы попадали как кегли. На Наринэ (первая большая роль юной Карины Каграманян) плюхнулась одноклассница Манюня (Екатерина Темнова – это ее спасал Константин Хабенский в фильме-катастрофе «Огонь»).
Казалось бы, что такого? Встали, отряхнулись, разошлись. Но при падении с Манюней случился щекотливый конфуз, о котором в приличном обществе не расскажешь. А пионер, как известно, товарища в беде не бросит. Даже малознакомого. Собственно, так они и познакомились – Наринэ и Манюня. И так началась история их смешной и богатой на глупости-шалости дружбы.