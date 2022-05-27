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«Манюня в кино»: Атлантида советского детства

В прокате полнометражная версия сериала Okko по книге Наринэ Абгарян
Николай Корнацкий
Экранизация «Манюни» (10 серий по 20 минут; вышла в конце 2021 г.) стала одним из главных хитов онлайн-кинотеатра / Okko

Премьера обернулась провалом. Нет, пел детский хор отлично. Едва зазвучали первые строки бернесовских «Журавлей», люди в зале стали утирать слезы. Но в конце первого куплета провалился дощатый пол, и певцы попадали как кегли. На Наринэ (первая большая роль юной Карины Каграманян) плюхнулась одноклассница Манюня (Екатерина Темнова – это ее спасал Константин Хабенский в фильме-катастрофе «Огонь»).

Казалось бы, что такого? Встали, отряхнулись, разошлись. Но при падении с Манюней случился щекотливый конфуз, о котором в приличном обществе не расскажешь. А пионер, как известно, товарища в беде не бросит. Даже малознакомого. Собственно, так они и познакомились – Наринэ и Манюня. И так началась история их смешной и богатой на глупости-шалости дружбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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