«Манюня в кино»: Атлантида советского детства

Казалось бы, что такого? Встали, отряхнулись, разошлись. Но при падении с Манюней случился щекотливый конфуз, о котором в приличном обществе не расскажешь. А пионер, как известно, товарища в беде не бросит. Даже малознакомого. Собственно, так они и познакомились – Наринэ и Манюня. И так началась история их смешной и богатой на глупости-шалости дружбы.