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«Домашнее поле»: Очень неженская профессия

На more.tv вышел сериал о женщине – тренере мужской футбольной команды
Роман Черкасов
Кадр из сериала / more.tv

Футбольная команда из маленького провинциального городка неожиданно для всех выходит в Высшую лигу, и прямо накануне сезона пожилой тренер от избытка волнения падает с сердечным приступом. Все думают, что его заменит лучший игрок команды Фил (Иван Янковский, известен по фильму «Чемпион мира», сериалам «Топи»). Но директор клуба (Максим Матвеев, известен по фильму «Союз спасения» и сериалу «Триггер») после мучительных сомнений решает позвать на эту должность сильную женщину Елену Волкову (Светлана Устинова, известна по фильму «Хардкор» и сериалу «Магомаев»). Она хоть и женщина, но суперпрофессионал и хорошо тренировала женскую футбольную команду.

Основания мужского мира потрясены: «баба-тренер». Футболисты в шоке. Спонсор команды (Игорь Верник, известен по фильму «Цой» и сериалу «Псих») в гневе. Болельщики недовольны, интернет бурлит, журналисты проявляют нездоровый интерес. Стиснув зубы, новый тренер принимает вызов, чтобы доказать всем, что важен не пол, а профессионализм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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