«Домашнее поле»: Очень неженская профессия

Футбольная команда из маленького провинциального городка неожиданно для всех выходит в Высшую лигу, и прямо накануне сезона пожилой тренер от избытка волнения падает с сердечным приступом. Все думают, что его заменит лучший игрок команды Фил (Иван Янковский, известен по фильму «Чемпион мира», сериалам «Топи»). Но директор клуба (Максим Матвеев, известен по фильму «Союз спасения» и сериалу «Триггер») после мучительных сомнений решает позвать на эту должность сильную женщину Елену Волкову (Светлана Устинова, известна по фильму «Хардкор» и сериалу «Магомаев»). Она хоть и женщина, но суперпрофессионал и хорошо тренировала женскую футбольную команду.