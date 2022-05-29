Бизнес и эксперты рассказали о рисках в новом механизме расчетов за контент

Бизнес и эксперты рассказали о рисках в новом механизме расчетов за контентСреди них – непрозрачность определения недобросовестных правообладателей
Новый механизм платежей за контент компаниям из недружественных стран, введенный указом президента 27 мая, может нести в себе риски для некоторых категорий правообладателей и для российских лицензиатов. В указе главы государства оговаривается, что положения документа не будут касаться правообладателей, которые исполняют свои обязательства по лицензионным контрактам в России, но такая возможность все-таки существует, утверждает Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий (объединяет в России музыкальных мейджоров Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment).
В частности, по словам Данилова, разъяснений еще потребует механизм подтверждения неисполнения обязательств правообладателем. «Действующие музыкальные каталоги сейчас продолжают быть доступными для российских сервисов и потребителей, – говорит он. – Но, например, у правообладателя в России 100 контрагентов, перед которыми он продолжает исполнять обязательства. Один из них необоснованно может решить, что правообладатель нарушает договор. Такой контрагент будет вправе без каких-либо обоснований и доказательств открыть счет, на который и остальные будут должны вносить деньги. Учитывая, что у правообладателя будет отсутствовать доступ к такому счету без решения правкомиссии, такой механизм поставит под угрозу выплаты со стороны правообладателей российским работникам, авторам и артистам».