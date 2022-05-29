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Бизнес и эксперты рассказали о рисках в новом механизме расчетов за контент

Среди них – непрозрачность определения недобросовестных правообладателей
Мария Истомина Анна Нараева
Бизнес и эксперты рассказали о рисках в новом механизме расчетов за контент / Максим Стулов / Ведомости

Новый механизм платежей за контент компаниям из недружественных стран, введенный указом президента 27 мая, может нести в себе риски для некоторых категорий правообладателей и для российских лицензиатов. В указе главы государства оговаривается, что положения документа не будут касаться правообладателей, которые исполняют свои обязательства по лицензионным контрактам в России, но такая возможность все-таки существует, утверждает Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий (объединяет в России музыкальных мейджоров Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment). 

В частности, по словам Данилова, разъяснений еще потребует механизм подтверждения неисполнения обязательств правообладателем. «Действующие музыкальные каталоги сейчас продолжают быть доступными для российских сервисов и потребителей, – говорит он. – Но, например, у правообладателя в России 100 контрагентов, перед которыми он продолжает исполнять обязательства. Один из них необоснованно может решить, что правообладатель нарушает договор. Такой контрагент будет вправе без каких-либо обоснований и доказательств открыть счет, на который и остальные будут должны вносить деньги. Учитывая, что у правообладателя будет отсутствовать доступ к такому счету без решения правкомиссии, такой механизм поставит под угрозу выплаты со стороны правообладателей российским работникам, авторам и артистам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных