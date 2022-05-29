Бизнес и эксперты рассказали о рисках в новом механизме расчетов за контент

В частности, по словам Данилова, разъяснений еще потребует механизм подтверждения неисполнения обязательств правообладателем. «Действующие музыкальные каталоги сейчас продолжают быть доступными для российских сервисов и потребителей, – говорит он. – Но, например, у правообладателя в России 100 контрагентов, перед которыми он продолжает исполнять обязательства. Один из них необоснованно может решить, что правообладатель нарушает договор. Такой контрагент будет вправе без каких-либо обоснований и доказательств открыть счет, на который и остальные будут должны вносить деньги. Учитывая, что у правообладателя будет отсутствовать доступ к такому счету без решения правкомиссии, такой механизм поставит под угрозу выплаты со стороны правообладателей российским работникам, авторам и артистам».