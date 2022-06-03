«Своя война. Шторм в пустыне»: тень Балабанова и мужские радости

В перерывах между военными операциями офицер группы специального назначения «Шторм» Иван (Алексей Чадов, известен по сериалу «Игра на выживание» и фильмам про «Любовь в большом городе») живет бобылем в бревенчатом доме, держит овчарку и гоняет на квадроцикле – словом, ведет жизнь простую, но исполненную настоящих мужских радостей. Узнав, что его боевой товарищ, которого все называют Седой (Виталий Кищенко, известен по сериалу «Метод» и фильму «Союз спасения»), попал в плен к сирийским боевикам, Иван отправляется в Сирию выручать однополчанина. «Своя война» – режиссерский и сценаристский дебют актера Алексея Чадова, снятый под руководством опытного продюсера Сергея Сельянова, известного в первую очередь по работе с Алексеем Балабановым. Тень покойного Алексея Октябриновича внушительно нависает над фильмом. В 2002 г. Алексей Чадов дебютировал в балабановской «Войне» (о Второй чеченской), и «Своя война» очевидным образом подается как история в духе «20 лет спустя».