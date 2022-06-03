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«Своя война. Шторм в пустыне»: тень Балабанова и мужские радости

В прокате военно-патриотический режиссерский дебют актера Алексея Чадова
Роман Черкасов
В прокате военно-патриотический режиссерский дебют актера Алексея Чадова / Наше Кино

В перерывах между военными операциями офицер группы специального назначения «Шторм» Иван (Алексей Чадов, известен по сериалу «Игра на выживание» и фильмам про «Любовь в большом городе») живет бобылем в бревенчатом доме, держит овчарку и гоняет на квадроцикле – словом, ведет жизнь простую, но исполненную настоящих мужских радостей. Узнав, что его боевой товарищ, которого все называют Седой (Виталий Кищенко, известен по сериалу «Метод» и фильму «Союз спасения»), попал в плен к сирийским боевикам, Иван отправляется в Сирию выручать однополчанина. «Своя война» – режиссерский и сценаристский дебют актера Алексея Чадова, снятый под руководством опытного продюсера Сергея Сельянова, известного в первую очередь по работе с Алексеем Балабановым. Тень покойного Алексея Октябриновича внушительно нависает над фильмом. В 2002 г. Алексей Чадов дебютировал в балабановской «Войне» (о Второй чеченской), и «Своя война» очевидным образом подается как история в духе «20 лет спустя».

Героя Чадова здесь тоже зовут Иван, он тоже, будучи срочником, побывал в чеченском плену – зрителю намекают, что перед ним в каком-то смысле тот же самый персонаж, повзрослевший, ставший профессиональным военным и вообще молодцом. Чадов пытается идти балабановскими тропами и предсказуемо терпит фиаско. Балабанов исследовал русский характер и без оглядки на правила хорошего вкуса репрезентировал темные бездны национального бессознательного. «Своя война» вместо этого предлагает зрителю урок военно-патриотического воспитания: сила – в правде, Россия – наше отечество. Суть же национального характера, по мнению автора фильма, полнее всего выражает главный герой – холеный мужик с самовлюбленным лицом, посматривающий на всех свысока и дорожащий возможностью эффектно ввернуть в разговор цитату из Данилы Багрова («Русские своих не бросают!»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных