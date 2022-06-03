Книги «Красной площади»: портрет поколения и дальневосточный ренессанс

Публично продекларировал желание прекратить продажи своих книг в России и британец Нил Гейман. Но россияне еще могут читать тексты, написанные ими прежде. Поклонникам Джоан Роулинг недоступны цифровые версии ее произведений, но все еще доступны бумажные. Об отказе сотрудничать с российскими издателями заявили такие значимые на международном рынке правообладатели, как Penguin Random House (сотрудничает с Маргарет Этвуд и Тони Моррисоном), Simon & Schuster (сотрудничает с Кингом, Дэном Брауном).