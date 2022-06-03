Книги «Красной площади»: портрет поколения и дальневосточный ренессанс

Книги «Красной площади»: портрет поколения и дальневосточный ренессансНа стартовавшем в Москве книжном фестивале издательства представят свои главные новинки
3 июня на Красной площади открывается одноименный книжный фестиваль. И если в этом году роман-новинку Стивена Кинга «Билли Саммерс» здесь приобрести еще можно, то вот судьба выхода в России его новых книг пока под вопросом. В марте американский король ужасов уведомил российского издателя о приостановке новых контрактов из-за спецоперации России на Украине.
Публично продекларировал желание прекратить продажи своих книг в России и британец Нил Гейман. Но россияне еще могут читать тексты, написанные ими прежде. Поклонникам Джоан Роулинг недоступны цифровые версии ее произведений, но все еще доступны бумажные. Об отказе сотрудничать с российскими издателями заявили такие значимые на международном рынке правообладатели, как Penguin Random House (сотрудничает с Маргарет Этвуд и Тони Моррисоном), Simon & Schuster (сотрудничает с Кингом, Дэном Брауном).