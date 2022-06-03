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Книги «Красной площади»: портрет поколения и дальневосточный ренессанс

На стартовавшем в Москве книжном фестивале издательства представят свои главные новинки
Вячеслав Суриков
На стартовавшем в Москве книжном фестивале издательства представят свои главные новинки / Андрей Гордеев / Ведомости

3 июня на Красной площади открывается одноименный книжный фестиваль. И если в этом году роман-новинку Стивена Кинга «Билли Саммерс» здесь приобрести еще можно, то вот судьба выхода в России его новых книг пока под вопросом. В марте американский король ужасов уведомил российского издателя о приостановке новых контрактов из-за спецоперации России на Украине.

Публично продекларировал желание прекратить продажи своих книг в России и британец Нил Гейман. Но россияне еще могут читать тексты, написанные ими прежде. Поклонникам Джоан Роулинг недоступны цифровые версии ее произведений, но все еще доступны бумажные. Об отказе сотрудничать с российскими издателями заявили такие значимые на международном рынке правообладатели, как Penguin Random House (сотрудничает с Маргарет Этвуд и Тони Моррисоном), Simon & Schuster (сотрудничает с Кингом, Дэном Брауном).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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