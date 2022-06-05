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В 2022 году топ-10 крупнейших рекламодателей покинут последние иностранцы

Общий спад рекламных бюджетов в 2022 году составит до 55%, опасаются участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Первое место занял «Сбер», потративший на рекламу 16,7 млрд руб.   / Евгений Разумный / Ведомости

В десятке крупнейших рекламодателей в 2021 г. оказалось сразу восемь российских компаний, следует из рейтинга отраслевого издания Sostav.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Первое место занял «Сбер», потративший на рекламу 16,7 млрд руб. (здесь и далее – без НДС), второе – ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon, 8,9 млрд руб.), третье – «Яндекс» (8,7 млрд руб.). «Сбер» был лидером по тратам на рекламу и годом ранее с бюджетом в 7,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных