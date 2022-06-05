В 2022 году топ-10 крупнейших рекламодателей покинут последние иностранцы

В 2022 году топ-10 крупнейших рекламодателей покинут последние иностранцыОбщий спад рекламных бюджетов в 2022 году составит до 55%, опасаются участники рынка
В десятке крупнейших рекламодателей в 2021 г. оказалось сразу восемь российских компаний, следует из рейтинга отраслевого издания Sostav.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Первое место занял «Сбер», потративший на рекламу 16,7 млрд руб. (здесь и далее – без НДС), второе – ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon, 8,9 млрд руб.), третье – «Яндекс» (8,7 млрд руб.). «Сбер» был лидером по тратам на рекламу и годом ранее с бюджетом в 7,9 млрд руб.
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