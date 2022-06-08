Определены критерии выбора банков для расчетов с «недружественными» правообладателями

Перечень банков был принят во исполнение указа президента о новой системе расчета в рамках действующих лицензионных контрактов за контент зарубежных компаний из недружественных стран. В данном случае речь идет о правообладателях, поддержавших санкции в отношении России, запретивших использовать объекты интеллектуальной собственности в нашей стране после начала СВО на Украине либо приостановивших или прекративших деятельность на территории России. Новый механизм расчета затронет также тех, кто «в неприличной форме» выражает неуважение к России, «дискредитирует» российских военнослужащих и т. д.