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Определены критерии выбора банков для расчетов с «недружественными» правообладателями

Российские компании должны будут открывать в них рублевые спецсчета
Дмитрий Игнатьев
Согласно постановлению правительства, банки, подходящие под указанные критерии, смогут самостоятельно решать, хотят ли они стать уполномоченными для расчетов с «недружественными» правообладателями / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство определилось, через какие банки российские лицензиаты смогут проводить рублевые платежи в адрес «недружественных» правообладателей, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации 7 июня.

Перечень банков был принят во исполнение указа президента о новой системе расчета в рамках действующих лицензионных контрактов за контент зарубежных компаний из недружественных стран. В данном случае речь идет о правообладателях, поддержавших санкции в отношении России, запретивших использовать объекты интеллектуальной собственности в нашей стране после начала СВО на Украине либо приостановивших или прекративших деятельность на территории России. Новый механизм расчета затронет также тех, кто «в неприличной форме» выражает неуважение к России, «дискредитирует» российских военнослужащих и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных