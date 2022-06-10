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Выставка «Точки зрения»: работа над собой

Новый проект Музея русского импрессионизма расскажет об эволюции жанра портрета на рубеже ХIХ–ХХ веков
Вячеслав Суриков
Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Автопортреты и портреты художников в разном исполнении дают возможность сравнить их внешность: какой она выглядит в их собственных глазах и как она видится со стороны – другим мастером. Еще одна версия портрета – фотография. Три изображения создают стереоскопический эффект. Мы видим грани одной и той же личности. Но чтобы понять, с кем мы имеем дело, нужно совместить три таких не похожих друг на друга образа.

«Точки зрения» начинается автопортретом Ильи Репина в сочетании с работой его ученика Исаака Бродского. Себя Репин изображает без каких-либо намеков на принадлежность к искусству. Это настолько уверенный в себе человек, что ему не нужно лишний раз подтверждать свой статус. Тогда как Бродский втискивает его в клише визуальных представлений о художниках. У него в руках кисть, палитра, и Репин – у себя в мастерской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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