Выставка «Точки зрения»: работа над собой

Выставка «Точки зрения»: работа над собойНовый проект Музея русского импрессионизма расскажет об эволюции жанра портрета на рубеже ХIХ–ХХ веков
Автопортреты и портреты художников в разном исполнении дают возможность сравнить их внешность: какой она выглядит в их собственных глазах и как она видится со стороны – другим мастером. Еще одна версия портрета – фотография. Три изображения создают стереоскопический эффект. Мы видим грани одной и той же личности. Но чтобы понять, с кем мы имеем дело, нужно совместить три таких не похожих друг на друга образа.
«Точки зрения» начинается автопортретом Ильи Репина в сочетании с работой его ученика Исаака Бродского. Себя Репин изображает без каких-либо намеков на принадлежность к искусству. Это настолько уверенный в себе человек, что ему не нужно лишний раз подтверждать свой статус. Тогда как Бродский втискивает его в клише визуальных представлений о художниках. У него в руках кисть, палитра, и Репин – у себя в мастерской.