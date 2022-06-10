Выставка «Точки зрения»: работа над собой

«Точки зрения» начинается автопортретом Ильи Репина в сочетании с работой его ученика Исаака Бродского. Себя Репин изображает без каких-либо намеков на принадлежность к искусству. Это настолько уверенный в себе человек, что ему не нужно лишний раз подтверждать свой статус. Тогда как Бродский втискивает его в клише визуальных представлений о художниках. У него в руках кисть, палитра, и Репин – у себя в мастерской.