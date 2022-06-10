Московский джазовый фестиваль: Игорь Бутман и почти все

Московский джазовый фестиваль: Игорь Бутман и почти всеНа протяжении недели в столице выступят более 700 исполнителей
Московский джазовый фестиваль откроется 13 июня впервые, хотя может показаться, что он был с нами всегда. Джаз давно и крепко вошел в российскую культуру, и за последние десятилетия у музыкантов и поклонников не было недостатка в мероприятиях. Впрочем, грядущий фестиваль может похвастаться масштабами. Он охватит все главные площадки столицы – от парка «Зарядье» до ВДНХ – и будет проходить целую неделю, вплоть до 19 июня.
Несмотря на знакомые лица на афишах и в целом предсказуемую основную программу, дебют у фестиваля будет особенным. Во-первых, он запускается аккурат в столетие отечественного джаза. Во-вторых, его старт пришелся на непростое время, когда не всякий зарубежный артист может выступить в Москве. Тем не менее легендарные иностранцы присутствуют в программе. «Ведомости» рассказывают о главных исполнителях фестиваля, чьи выступления нельзя пропустить.
От джаз-банд и подполья до респектабельного жанра
У джазовой культуры в России, как и, пожалуй, у любой другой, был свой путь. Развивалась она волнами: от протеста и свободы до эстрады и официоза, и так по кругу. Отсчитывать историю нашего джаза принято с 1 октября 1922 г., когда состоялся первый концерт джаз-банда (так в то время называли джазовый ансамбль) Валентина Парнаха – фигуры, олицетворяющей бурную эпоху первых послереволюционных лет.
Поэт, танцор и человек-оркестр, Парнах не был профессиональным музыкантом. Как и многие в то время, он смотрел на джаз в разрезе эксцентрики, театра-буфф и советского авангарда. Ломаные ритмы этой музыки считались тогда причудливой экзотикой, ассоциировались с чернокожими и далекой, но манящей Америкой. Художники и авангардисты 1920-х гг. не сомневались: это и есть музыка будущего. Она родилась из протеста против старого искусства, символизировала динамику и хаос новой городской жизни. И общество, еле пережившее кошмары революции и Гражданской войны, находило в джазе какую-то особую энергию и бодрость.