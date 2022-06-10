Московский джазовый фестиваль: Игорь Бутман и почти все

Поэт, танцор и человек-оркестр, Парнах не был профессиональным музыкантом. Как и многие в то время, он смотрел на джаз в разрезе эксцентрики, театра-буфф и советского авангарда. Ломаные ритмы этой музыки считались тогда причудливой экзотикой, ассоциировались с чернокожими и далекой, но манящей Америкой. Художники и авангардисты 1920-х гг. не сомневались: это и есть музыка будущего. Она родилась из протеста против старого искусства, символизировала динамику и хаос новой городской жизни. И общество, еле пережившее кошмары революции и Гражданской войны, находило в джазе какую-то особую энергию и бодрость.