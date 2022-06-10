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Региональные интернет-провайдеры нашли обход закона «О связи»

В России стали появляться пользовательские интернет-кооперативы
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Интернет-операторы в регионах научились обходить требования закона «О связи» и «закона Яровой», выяснили «Ведомости». Они регистрируют потребительские интернет-кооперативы (ПИКи), которые не обязаны получать лицензию, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и хранить трафик абонентов. Кооперативы предоставляют услуги доступа в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс» только за 2020–2021 гг. было зарегистрировано как минимум пять ПИКов, обнаружили «Ведомости»: «Меркурий» (зарегистрирован в Анапе), «Экспертком» (Белгород), «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург) и «Элит-ТВ» (Ростов).

Формально такие ПИКи осуществляют некоммерческую деятельность, объясняет гендиректор юридической фирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко: все взносы от членов-абонентов идут на траты ПИКа, в том числе на закупку интернет-трафика у крупных операторов, сервисное обслуживание и т. д. Но на деле ПИКи осуществляют функцию оператора, предоставляя услуги доступа в интернет своим клиентам, уточняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных