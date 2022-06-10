Региональные интернет-провайдеры нашли обход закона «О связи»В России стали появляться пользовательские интернет-кооперативы
Интернет-операторы в регионах научились обходить требования закона «О связи» и «закона Яровой», выяснили «Ведомости». Они регистрируют потребительские интернет-кооперативы (ПИКи), которые не обязаны получать лицензию, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и хранить трафик абонентов. Кооперативы предоставляют услуги доступа в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи.
Согласно базе «СПАРК-Интерфакс» только за 2020–2021 гг. было зарегистрировано как минимум пять ПИКов, обнаружили «Ведомости»: «Меркурий» (зарегистрирован в Анапе), «Экспертком» (Белгород), «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург) и «Элит-ТВ» (Ростов).
Формально такие ПИКи осуществляют некоммерческую деятельность, объясняет гендиректор юридической фирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко: все взносы от членов-абонентов идут на траты ПИКа, в том числе на закупку интернет-трафика у крупных операторов, сервисное обслуживание и т. д. Но на деле ПИКи осуществляют функцию оператора, предоставляя услуги доступа в интернет своим клиентам, уточняет он.