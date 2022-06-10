Региональные интернет-провайдеры нашли обход закона «О связи»

Формально такие ПИКи осуществляют некоммерческую деятельность, объясняет гендиректор юридической фирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко: все взносы от членов-абонентов идут на траты ПИКа, в том числе на закупку интернет-трафика у крупных операторов, сервисное обслуживание и т. д. Но на деле ПИКи осуществляют функцию оператора, предоставляя услуги доступа в интернет своим клиентам, уточняет он.