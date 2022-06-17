«Без правил»: сильная женщина в декорациях «Ментовских войн»На видеосервисе Premier премьера нового сериала в стиле «self-made woman против оргпреступности»
На территории заброшенного пионерлагеря обнаружили ценный минеральный источник, и эту землю захотел купить криминальный авторитет Галямин (Гоша Куценко, известный по фильмам «Мама, не горюй!» и «Антикиллер»). Участок принадлежит транспортной компании, которой владеют бизнесмены-партнеры Ольга (Елизавета Боярская, известная по фильмам «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение») и Михаил (Константин Крюков, Джоконда из «9 роты»).
Ольга продавать землю не хочет. А хочет восстановить детский лагерь, чтобы там могли отдыхать дети ее работников. «Баба? Наверняка всем управляет мужчина, а она его подставное лицо», – размышляет Галямин, бродя меж ветхих статуй пионеров-трубачей. Он ошибается.
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