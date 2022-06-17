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«Без правил»: сильная женщина в декорациях «Ментовских войн»

На видеосервисе Premier премьера нового сериала в стиле «self-made woman против оргпреступности»
Роман Черкасов
1-2-3 Production / PREMIER

На территории заброшенного пионерлагеря обнаружили ценный минеральный источник, и эту землю захотел купить криминальный авторитет Галямин (Гоша Куценко, известный по фильмам «Мама, не горюй!» и «Антикиллер»). Участок принадлежит транспортной компании, которой владеют бизнесмены-партнеры Ольга (Елизавета Боярская, известная по фильмам «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение») и Михаил (Константин Крюков, Джоконда из «9 роты»).

Ольга продавать землю не хочет. А хочет восстановить детский лагерь, чтобы там могли отдыхать дети ее работников. «Баба? Наверняка всем управляет мужчина, а она его подставное лицо», – размышляет Галямин, бродя меж ветхих статуй пионеров-трубачей. Он ошибается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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