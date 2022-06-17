«Без правил»: сильная женщина в декорациях «Ментовских войн»

На территории заброшенного пионерлагеря обнаружили ценный минеральный источник, и эту землю захотел купить криминальный авторитет Галямин (Гоша Куценко, известный по фильмам «Мама, не горюй!» и «Антикиллер»). Участок принадлежит транспортной компании, которой владеют бизнесмены-партнеры Ольга (Елизавета Боярская, известная по фильмам «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение») и Михаил (Константин Крюков, Джоконда из «9 роты»).