«Лисьи Броды»: Советские боги от «русского Нила Геймана»

Он совершил побег из уранового рудника, куда угодил после Великой Отечественной по политической статье. Через горы, реки, тайгу Кронин пробирается к поселку Лисьи Броды на маньчжурской границе – там в последний раз видели живой его жену Елену. Никого и ничего дороже для Макса давно нет, он землю рыть будет, чтобы ее найти, – да велики ли шансы? Места эти гиблые, в болотах творится чертовщина, по следу идут чекисты. И времена такие, что человеческая жизнь не стоит того гроша, что кладут под язык.