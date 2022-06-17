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«Лисьи Броды»: Советские боги от «русского Нила Геймана»

В продажу поступил роман Анны Старобинец в жанре мистического вестерна
Николай Корнацкий
РИПОЛ классик

И обязательно монетку под язык. Макс Кронин забыл почему. И вообще многое забыл из прошлой жизни. Но этому правилу следовал неукоснительно. Пришлось человека погубить – так вложи ему в рот хотя бы копейку. На ноги мертвеца она не поднимет, но в загробной жизни пригодится. А убивать Максу придется много.

Он совершил побег из уранового рудника, куда угодил после Великой Отечественной по политической статье. Через горы, реки, тайгу Кронин пробирается к поселку Лисьи Броды на маньчжурской границе – там в последний раз видели живой его жену Елену. Никого и ничего дороже для Макса давно нет, он землю рыть будет, чтобы ее найти, – да велики ли шансы? Места эти гиблые, в болотах творится чертовщина, по следу идут чекисты. И времена такие, что человеческая жизнь не стоит того гроша, что кладут под язык.

Анна Старобинец удивительным образом едина во многих лицах. Первые рассказы и повести («Переходный возраст» – маленький шедевр) содержали элементы жанра ужасов, и пресса закономерно определяла писательницу как «русского Стивена Кинга». Лучшим фантастом года не так давно ее признало Европейское общество научной фантастики (ESFS, награды которого ранее получали братья Стругацкие и Сергей Лукьяненко). Тут явно помогла антиутопия «Живущий», как раз переведенная на главные языки континента. Проза Старобинец ускользает от точных определений, но в ее новой книге «Лисьи Броды» точно есть и хоррор, и фантастические допущения. Мистики, впрочем, больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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