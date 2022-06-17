«Лисьи Броды»: Советские боги от «русского Нила Геймана»В продажу поступил роман Анны Старобинец в жанре мистического вестерна
И обязательно монетку под язык. Макс Кронин забыл почему. И вообще многое забыл из прошлой жизни. Но этому правилу следовал неукоснительно. Пришлось человека погубить – так вложи ему в рот хотя бы копейку. На ноги мертвеца она не поднимет, но в загробной жизни пригодится. А убивать Максу придется много.
Он совершил побег из уранового рудника, куда угодил после Великой Отечественной по политической статье. Через горы, реки, тайгу Кронин пробирается к поселку Лисьи Броды на маньчжурской границе – там в последний раз видели живой его жену Елену. Никого и ничего дороже для Макса давно нет, он землю рыть будет, чтобы ее найти, – да велики ли шансы? Места эти гиблые, в болотах творится чертовщина, по следу идут чекисты. И времена такие, что человеческая жизнь не стоит того гроша, что кладут под язык.
Анна Старобинец удивительным образом едина во многих лицах. Первые рассказы и повести («Переходный возраст» – маленький шедевр) содержали элементы жанра ужасов, и пресса закономерно определяла писательницу как «русского Стивена Кинга». Лучшим фантастом года не так давно ее признало Европейское общество научной фантастики (ESFS, награды которого ранее получали братья Стругацкие и Сергей Лукьяненко). Тут явно помогла антиутопия «Живущий», как раз переведенная на главные языки континента. Проза Старобинец ускользает от точных определений, но в ее новой книге «Лисьи Броды» точно есть и хоррор, и фантастические допущения. Мистики, впрочем, больше.