Рекламодатели резко сократили бюджеты на соцсети

Рекламодатели резко сократили бюджеты на соцсетиПо итогам года спад интернет-рекламы может дойти до 40%
Пятая часть (21%) компаний малого и среднего бизнеса (МСП) решили полностью сократить бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях, следует из исследования сервиса e-mail рассылок Unisender (есть в распоряжении «Ведомостей»). Еще 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%, указано там же.
В основе исследования – опрос 1500 российских компаний сегмента МСП с 15 мая по 15 июня. В нем принимали участие представители сегментов e-commerce, IT, веб-дизайна, туризма, медицины, образования и др.
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