Рекламодатели резко сократили бюджеты на соцсети

Пятая часть (21%) компаний малого и среднего бизнеса (МСП) решили полностью сократить бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях, следует из исследования сервиса e-mail рассылок Unisender (есть в распоряжении «Ведомостей»). Еще 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%, указано там же.