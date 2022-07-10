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В Госдуме предложили защитить билборды от хакеров

Создание единого оператора цифровых рекламных конструкций не убережет их от взлома, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев Максим Иванов Екатерина Кинякина
Согласно законопроекту, разместить информацию на рекламных конструкциях можно будет только через ресурс, который создаст и будет контролировать единый оператор цифровой наружной рекламы / Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуму 8 июля был внесен законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных щитов и электронных объявлений физлиц (размещен в базе законопроектов Госдумы).

Сейчас размещение информации на цифровых рекламных конструкциях предполагает в том числе применение иностранного ПО, которое может использоваться для показа антироссийской пропаганды, пояснил «Ведомостям» автор законодательной инициативы депутат Госдумы Артем Кирьянов. «Мы видели, как откровенно русофобские кампании и шквал фейковых новостей наводнили ныне запрещенные социальные сети Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Информационное давление на россиян идет по всем каналам коммуникаций, поэтому важно иметь механизмы для предотвращения информационных диверсий», – считает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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