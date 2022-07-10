В Госдуме предложили защитить билборды от хакеров

Сейчас размещение информации на цифровых рекламных конструкциях предполагает в том числе применение иностранного ПО, которое может использоваться для показа антироссийской пропаганды, пояснил «Ведомостям» автор законодательной инициативы депутат Госдумы Артем Кирьянов. «Мы видели, как откровенно русофобские кампании и шквал фейковых новостей наводнили ныне запрещенные социальные сети Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Информационное давление на россиян идет по всем каналам коммуникаций, поэтому важно иметь механизмы для предотвращения информационных диверсий», – считает он.