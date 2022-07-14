Теория больших чувств: соавтор Хокинга и аффективная нейронаука

Теория больших чувств: соавтор Хокинга и аффективная нейронаукаЛеонард Млодинов написал респектабельный научпоп об эмоциональности мышления
Шимон был лидером антинацистского подполья в Ченстохове. По ночам участники сопротивления совершали тайные вылазки из еврейского гетто – пополнить съестные припасы или для акции саботажа. Так было и в ту ночь. Под забором был прорыт подкоп. Шимон был замыкающим и держал колючую проволоку, пока его товарищи ползли. Когда полез сам – естественно, застрял. Время шло на секунды. Неподалеку уже урчал грузовик с подкупленным водителем, а друзья уже запрыгнули в кузов. Была ни была – Шимон рванул, оставив клок одежды, и, наверное, успел бы догнать машину. Но что-то его остановило. Не страх – он попадал в передряги и пострашнее. Какое-то звериное чутье подсказало ему замереть, залечь. В следующую секунду из-за угла выскочили эсэсовцы и расстреляли грузовик.
«Если бы Шимона не задержала его первобытная животная реакция, его бы убили вместе с остальными. Если бы это случилось, я не писал бы эту книгу: через десяток лет у Шимона, в ту пору – уже беженца Саймона, жившего в Чикаго, родился второй сын, я». Так Леонард Млодинов начинает одну из глав своей книги, посвященной среди прочего и интуиции – якобы не поддающейся объяснению «чуйке». На деле остается все меньше чудес, которые наука не в силах объяснить. Так и в случае Шимона обошлось без вмешательства свыше. Его, вероятно, спас опыт подпольщика и острый слух – нацисты как-то выдали себя, но все произошло так быстро, что мозг среагировал прежде, чем успел каталогизировать полученную информацию.