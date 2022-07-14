Теория больших чувств: соавтор Хокинга и аффективная нейронаука

«Если бы Шимона не задержала его первобытная животная реакция, его бы убили вместе с остальными. Если бы это случилось, я не писал бы эту книгу: через десяток лет у Шимона, в ту пору – уже беженца Саймона, жившего в Чикаго, родился второй сын, я». Так Леонард Млодинов начинает одну из глав своей книги, посвященной среди прочего и интуиции – якобы не поддающейся объяснению «чуйке». На деле остается все меньше чудес, которые наука не в силах объяснить. Так и в случае Шимона обошлось без вмешательства свыше. Его, вероятно, спас опыт подпольщика и острый слух – нацисты как-то выдали себя, но все произошло так быстро, что мозг среагировал прежде, чем успел каталогизировать полученную информацию.