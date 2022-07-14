«Одержимая»: фото на память

«Одержимая»: фото на памятьВ кинопрокат вышел оригинальный фильм видеосервиса Kion – эротический триллер «Одержимая»
Энергичная Лиза (Лукерья Ильяшенко, известна по сериалам «Призрак» и «Сладкая жизнь») вместе с вечно недовольной подругой Анной (дебютантка Анастасия Кувшинова), радуясь жизни, мчит на автомобиле сквозь ночь и дождь и чуть не сбивает невесть откуда взявшуюся на дороге голую девушку с ошалелым лицом. Лиза привозит незнакомку к себе, занимается с ней сексом (Анна недовольно ретируется), а на следующее утро ту находят на берегу моря – мертвой, по-прежнему голой, но завернутой в фольгу. На груди у жертвы хитроумным способом отпечатано фотоизображение какого-то дома с неприятного вида мужчиной в окошке.
Когда режиссер Игорь Волошин не снимает «народные» комедии («Физрук» и «Скорый «Москва – Россия»), он экспериментирует с формой. Как и в дебютной «Нирване» или в прошлогоднем сериале «Коса», в «Одержимой» он прилежно работает над тем, чтобы выстроить свое киновысказывание максимально необычным способом. Рисует странный мир и населяет его странными людьми. Выбирает самые дикие ракурсы и считает необходимым «завалить горизонт» везде, где только можно. У него тут и, ясное дело, клиповый монтаж, и сверхкрупные планы глаз, в зрачках которых порой отражаются флешбэки или еще что-нибудь.