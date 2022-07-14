Газета
Медиа / Стиль жизни / Мнения Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

«Одержимая»: фото на память

В кинопрокат вышел оригинальный фильм видеосервиса Kion – эротический триллер «Одержимая»
Роман Черкасов
Kion

Энергичная Лиза (Лукерья Ильяшенко, известна по сериалам «Призрак» и «Сладкая жизнь») вместе с вечно недовольной подругой Анной (дебютантка Анастасия Кувшинова), радуясь жизни, мчит на автомобиле сквозь ночь и дождь и чуть не сбивает невесть откуда взявшуюся на дороге голую девушку с ошалелым лицом. Лиза привозит незнакомку к себе, занимается с ней сексом (Анна недовольно ретируется), а на следующее утро ту находят на берегу моря – мертвой, по-прежнему голой, но завернутой в фольгу. На груди у жертвы хитроумным способом отпечатано фотоизображение какого-то дома с неприятного вида мужчиной в окошке.

Когда режиссер Игорь Волошин не снимает «народные» комедии («Физрук» и «Скорый «Москва – Россия»), он экспериментирует с формой. Как и в дебютной «Нирване» или в прошлогоднем сериале «Коса», в «Одержимой» он прилежно работает над тем, чтобы выстроить свое киновысказывание максимально необычным способом. Рисует странный мир и населяет его странными людьми. Выбирает самые дикие ракурсы и считает необходимым «завалить горизонт» везде, где только можно. У него тут и, ясное дело, клиповый монтаж, и сверхкрупные планы глаз, в зрачках которых порой отражаются флешбэки или еще что-нибудь.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных