«Одержимая»: фото на память

Когда режиссер Игорь Волошин не снимает «народные» комедии («Физрук» и «Скорый «Москва – Россия»), он экспериментирует с формой. Как и в дебютной «Нирване» или в прошлогоднем сериале «Коса», в «Одержимой» он прилежно работает над тем, чтобы выстроить свое киновысказывание максимально необычным способом. Рисует странный мир и населяет его странными людьми. Выбирает самые дикие ракурсы и считает необходимым «завалить горизонт» везде, где только можно. У него тут и, ясное дело, клиповый монтаж, и сверхкрупные планы глаз, в зрачках которых порой отражаются флешбэки или еще что-нибудь.