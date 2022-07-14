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Герои Disney: уже без Винни-Пуха, но с «Тачками»

Как на доходах медиакорпорации скажется потеря прав на ключевых мультперсонажей
Софья Корепанова Галина Казакулова
Права именно на отрисованных персонажей у Disney еще остаются как минимум до 2061 г. / Michael Buckner / Getty Images via AFP

Тигра убит. Иа-Иа съеден Винни-Пухом и Пятачком после того, как Кристофер Робин уехал в колледж и перестал их кормить. Озлобившись, они пошли убивать – почему-то красивых девушек, а не остальных обитателей леса. Таково краткое содержание британского слеш-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» (Winnie the Pooh: Blood and Honey), снятого всего за 10 дней. Бюджет фильма не раскрывается, но, судя по тизеру, он явно не голливудский.

Подобное творческое прочтение стало возможным в связи с тем, что в январе 2022 г. авторские права на персонажей книг Алана Милна про Винни-Пуха истекли и они стали общественным достоянием. Теперь кто угодно может делать почти что угодно с этими персонажами – со всеми, кроме Тигры, поскольку его Милн придумал на два года позже. Поэтому в хорроре все события с Тигрой происходят за кадром, чтобы не было повода для иска. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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