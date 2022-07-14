Герои Disney: уже без Винни-Пуха, но с «Тачками»Как на доходах медиакорпорации скажется потеря прав на ключевых мультперсонажей
Тигра убит. Иа-Иа съеден Винни-Пухом и Пятачком после того, как Кристофер Робин уехал в колледж и перестал их кормить. Озлобившись, они пошли убивать – почему-то красивых девушек, а не остальных обитателей леса. Таково краткое содержание британского слеш-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» (Winnie the Pooh: Blood and Honey), снятого всего за 10 дней. Бюджет фильма не раскрывается, но, судя по тизеру, он явно не голливудский.
Подобное творческое прочтение стало возможным в связи с тем, что в январе 2022 г. авторские права на персонажей книг Алана Милна про Винни-Пуха истекли и они стали общественным достоянием. Теперь кто угодно может делать почти что угодно с этими персонажами – со всеми, кроме Тигры, поскольку его Милн придумал на два года позже. Поэтому в хорроре все события с Тигрой происходят за кадром, чтобы не было повода для иска.