Герои Disney: уже без Винни-Пуха, но с «Тачками»

Подобное творческое прочтение стало возможным в связи с тем, что в январе 2022 г. авторские права на персонажей книг Алана Милна про Винни-Пуха истекли и они стали общественным достоянием. Теперь кто угодно может делать почти что угодно с этими персонажами – со всеми, кроме Тигры, поскольку его Милн придумал на два года позже. Поэтому в хорроре все события с Тигрой происходят за кадром, чтобы не было повода для иска.