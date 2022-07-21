«Страж порядка»: синдром охранника

Его новый роман «Страж порядка» прошел классический путь превращения рукописи в книгу: сначала появился на страницах литературного журнала «Знамя» и только затем обрел твердый переплет в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Действие «Стража порядка» происходит в период пандемии, когда до сих пор неприметные охранники – такова изначальная профессия главного героя романа – получили новый инструмент власти. Теперь они могут не просто пропускать людей в здание, на страже которого стоят (этот механизм давно стал обезличенным и почти не требовал личного участия), но еще и настаивать на том, чтобы проходящий внутрь человек был в маске. Слаповский подмечает эту деталь социальной реальности, использует ее в качестве завязки и делает предметом писательского анализа.