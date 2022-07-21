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«Страж порядка»: синдром охранника

Алексей Слаповский написал книгу о маленьком человеке пандемийных времен
Вячеслав Суриков
АСТ

Алексей Слаповский – один из самых интенсивно пишущих отечественных авторов. Его сценарии востребованы киноиндустрией еще с начала нулевых («Остановка по требованию», «Пятый угол» и т. д.). Ему даже довелось написать сценарий для очень успешной «Иронии судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова. Слаповский сочиняет пьесы и даже иногда сам их ставит («Сошедший с поезда» в Саратовском театре драмы). Романы, повести и рассказы публикует с начала 90-х, редкий год обходясь без выхода нового сочинения.

Его новый роман «Страж порядка» прошел классический путь превращения рукописи в книгу: сначала появился на страницах литературного журнала «Знамя» и только затем обрел твердый переплет в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Действие «Стража порядка» происходит в период пандемии, когда до сих пор неприметные охранники – такова изначальная профессия главного героя романа – получили новый инструмент власти. Теперь они могут не просто пропускать людей в здание, на страже которого стоят (этот механизм давно стал обезличенным и почти не требовал личного участия), но еще и настаивать на том, чтобы проходящий внутрь человек был в маске. Слаповский подмечает эту деталь социальной реальности, использует ее в качестве завязки и делает предметом писательского анализа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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