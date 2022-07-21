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«Страна Вась»: речитатив о боли устами андрогинного клоуна

В Театре.doc состоялась премьера техно-оперы Ивана Корсуновского на музыку диджея Вали Кавасаки
Роман Черкасов
Театр.doc

Спектакль поставлен по написанной вольным стихом поэме Викентия Брызя (под этим псевдонимом работает драматург Виктория Костюкевич), которая два года назад стала открытием фестиваля современной драматургии «Любимовка». Созданный, как кокетливо отмечает автор, под влиянием «Улисса» Джеймса Джойса, текст представляет собой монолог главного героя, живущего во Владивостоке, откуда уехали все, кто только мог («все хромые уже до Москвы до-тыкали / глухонемые до-укали... я один сижу»). Герой бежит к зданию администрации просить денег на похороны деда, и в голове его проносятся оформленные в технике, близкой «потоку сознания», размышления и переживания: о Приморье, о Москве и о безнадежности – своей личной и нашей всеобщей. Как понятно уже по названию, поэма претендует на широкие обобщения в масштабах государственных.

Из этого литературного материала режиссер Иван Корсуновский делает постановку, которую он сам определяет как «техно-оперу». Насколько его спектакль является оперой, можно, конечно, дискутировать, но техно там и правда много. За музыку отвечает диджей Валя Кавасаки. Она отыгрывает вступительный десятиминутный сет – своеобразную увертюру – и затем на протяжении всего действия остается на сцене, вживую создавая музыкальное сопровождение и мимикой и репликами реагируя на происходящее. Судя по крикам с мест «Валя! Давай!», некоторые зрители, кажется, пришли в первую очередь на нее. Текст поет и декламирует под музыку певица и актриса Кристина Повстяная, и вдвоем с Кавасаки они держат на себе весь спектакль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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