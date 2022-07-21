«Страна Вась»: речитатив о боли устами андрогинного клоуна

Спектакль поставлен по написанной вольным стихом поэме Викентия Брызя (под этим псевдонимом работает драматург Виктория Костюкевич), которая два года назад стала открытием фестиваля современной драматургии «Любимовка». Созданный, как кокетливо отмечает автор, под влиянием «Улисса» Джеймса Джойса, текст представляет собой монолог главного героя, живущего во Владивостоке, откуда уехали все, кто только мог («все хромые уже до Москвы до-тыкали / глухонемые до-укали... я один сижу»). Герой бежит к зданию администрации просить денег на похороны деда, и в голове его проносятся оформленные в технике, близкой «потоку сознания», размышления и переживания: о Приморье, о Москве и о безнадежности – своей личной и нашей всеобщей. Как понятно уже по названию, поэма претендует на широкие обобщения в масштабах государственных.